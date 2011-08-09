Sevgilisini yine terk etti





T24 - Demet Akalın, “Teyzeme gidiyorum” diyerek Figen Doğusoy’la Çeşme, Bodrum ve Ankara’ya gittiğini öğrendiği sevgilisi Önder Bekensir’i terk etti





Milliyet'in haberine göre, bir süredir araları limoni olan ikiliden Bekensir, işletmecilik yaptığı Bodrum’da kalırken, Demet Akalın, İstanbul’a dönüp kankası Alişan’la gece gezmelerinde boy göstermeye başladı.





Bu zaman diliminde Önder Bekensir’in sosyetik Figen Doğusoy’la yakınlaştığı öne sürüldü. Bunu öğrenen Akalın, Bekensir’i Twitter’dan bombaladı.





Akalın, “Karının koynundan zahmet edip çıkma sakın. Eşyaların çöpte” diye bir tweet attı. Akalın, “Hayatta hiç yanılmadım şu hislerimde. Teyzem diye giderler karı koynundan çıkarlar. Pess” diye tweet’lerini sürdürdü. Bekensir’se ilişki iddiasını yalanlıyor.