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SEVGİLİSİNİ VURAN POLİS TUTUKLANDI İZMİR (A.A)

14 Nisan 2011 12:05

-SEVGİLİSİNİ VURAN POLİS TUTUKLANDI İZMİR (A.A) - 13.04.2011 - İzmir'in Bayraklı ilçesinde ilişkilerini sonlandırmak istediği gerekçesiyle tartıştığı Duygu K'yı silahla yaraladığı ileri sürülen polis memuru A.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi süren Duygu K'nın, polise, silahın kazayla patlamadığını, tartıştığı polis memuru A.A. tarafından ateşlendiğini iddia ettiği öğrenildi. Duygu K'nın ifadesinin alınmasından sonra İzmir Adliyesine sevk edilen polis memuru A.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru A.A, AK Parti Bornova İlçe Teşkilatı önündeki nöbet yerini terk ederek Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nde oturan Duygu K'nın evine giderek ilişkilerini sonlandırmak istemesi nedeniyle tartışmıştı. Tartışma sırasında Duygu K, boynundan yaralanmıştı.

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