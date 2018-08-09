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Sevgilisini silahla tehdit edip kaçırırken yakalandı

Soner GÜLEZER/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, tartıştığı sevgilisini tabancayla tehdit ederek kaçırmaya çalışan M

09 Ağustos 2018 19:26

Soner GÜLEZER/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, tartıştığı sevgilisini tabancayla tehdit ederek kaçırmaya çalışan M.Y. (41), polisin operasyonu ile yakalandı.
İzmit Erenler Mahallesi\'nde dün, M.Y., sevgilisi B.Ö.\'nün evine geldi. M.Y. ile B.Ö. evde tartışmaya başladı. Tartışmayı duyan B.Ö.\'nün dayısı İ.G. eve geldi. M.Y. bu sırada üzerindeki tabancayı çıkarıp sevgilisini tehdit ederek zorla aracına bindirdi. M.Y., havaya ateş ederek B.Ö. ile birlikte bölgeden uzaklaşırken, İ.G. durumu polise bildirdi.
Polis, M.Y. ve B.Ö.\'nün içinde bulunduğu aracı kısa sürede bularak durdurdu. M.Y. gözaltına alınırken, daha önce işlediği \'gasp, silahlı yaralama\' gibi suçlardan sabıkasının olduğu ve birkaç ay önce denetimli serbestlikten faydalanarak cezaevinden çıktığı belirlendi. İfadesinde, olay sırasında alkollü olduğu için yaptığı hiçbir şeyi hatırlamadığını ileri süren M.Y., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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