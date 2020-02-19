Sevgilisini ormana götürüp darp ettiren vali hakkında 18 yıl hapis talebi

Çiftçi’nin soruşturmasını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu yürütürken, diğer 4 kişinin soruşturması ise Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldü. Hürriyet'in haberine göre, açılan iki ayrı dava dosyasında yer alan belgelere göre olay şöyle gelişti:

2011 yılında Mudanya Kaymakamı olarak görev yapan Orhan Çiftçi (54) ile ilçe belediyesinde görevli Meltem Özkalfa (50) bu sırada tanıştı. Çiftçi'nin İstanbul Bağcılar’a kaymakam olarak atandı. Çiftçi, yeni görev yerine geldikten sonra Özkalfa ile görüşmek istemediğini kendisine iletti. Ancak Özkalfa bu durumu kabul etmedi ve sık sık kaymakamlığı telefonla aradı. İkili arasında gerçekleşen telefon görüşmelerinde küfürleşmeler oldu. Çiftçi, olayın kendisine sıkıntı vermeye baş gösterdiğini düşünerek daha önce görev yaptığı Sakarya’da tanıdığı kişilere haber vererek Bursa’ya gitti. Çiftçi ve beraberindeki biri kadın 4 kişi 8 Mayıs 2017 günü Bursa’ya ulaştı. Özkalfa, Çiftçi ile kararlaştırdıkları yere gitti. Taraflar arasındaki ilk gerginlik bu buluşma yerinde yaşandı. Dakikalar sonra Çiftçi ve beraberindeki kişiler Özkalfa’yı Balat Ormanlık Alanı olarak bilinen yere götürdü.

"Bir daha Orhan Beyi arama. O artık yok biz varız, seni öldürürüz"

Çiftçi’nin yanındaki kişiler Özkalfa’ya yönelik “Bir daha Orhan Beyi arama. O artık yok biz varız, seni öldürürüz” dedi. Özkalfa bir saate yakın ormanlık alanda bu kişiler tarafından darp edildi, ağır hakaretlere maruz kaldı.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Çiftçi ise suçlamaları ret etti. Çiftçi hakkında 5 yıldan 18 yıla varan sürede hapis istemi ile İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.