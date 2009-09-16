Sevgilisini öldüren türkücüye 25 yıl

Beyoğlu'ndaki evinde Marmara Üniversitesi öğrencisi Türk asıllı Yunan vatandaşı Zichnep Bakkal'ı 16 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen türkücü Ferhat Korkmaz, 25 yıl hapisle cezalandırıldı. cezalandırıldı.

Beyoğlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Ferhat Korkmaz, avukatı Asaf Çiftçi ile müdahil vekili İlkin Yıldırım Başusta katıldı. İddia makamı cumhuriyet savcısının mütalaasına karşılık son sözü sorulan sanık Ferhat Korkmaz, eski savunma ve beyanlarını tekrar ettiğini söyleyerek, ”Bu savunmaya ekleyeceğim bir husus yoktur. Bu olaydan dolayı büyük üzüntü ve pişmanlık duyuyorum. Ben bu olayda sadece dünyamı kaybettim. Başka bir diyeceğim yoktur” dedi.

Avukat Asaf Çiftçi, müvekkilinin suçun suçu ağır tahrik altında işlendiğini karar verilirken mahkemenin bu konuyu dikkate almasını istedi. Dosyayı inceleyen mahkeme duruşma son verdi. Mahkeme sanık Ferhat Korkmaz'ı kasten öldürme suçunu oluşturduğu anlaşıldığından TCK'nun 81/1 maddesi gereğince müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Korkmaz'ın cezası duruşmadaki iyi hali sebebiyle 25 yıl hapis cezasına çevrildi.

ÖLDÜRDÜ POLİSE GİTTİ TESLİM OLDU

İstanbul Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitim Bölümü öğrencisi Türk asıllı Yunan vatandaşı Zichnep Bakkal, 10 Mart 2008 günü, barlarda türkü söyleyen Ferhat Korkmaz’ın evinde 16 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Korkmaz olaydan bir kaç saat sonra polise teslim olarak cinayeti işlediğini itiraf etti. 2007 yılında "Zeyno" isimli bir albüm çıkartan 37 yaşındaki Korkmaz ilk ifadesinde, bir süredir birlikte yaşadığını iddia ettiği kız arkadaşını, "kendisini aldattığı gerekçesiyle bıçaklayarak öldürdüğünü" söylemişti. Korkmaz’ın genç kız için türkü de yazdığı ileri sürülmüştü. Türküde yer alan "Sen gayrı dünya bana dar gelir Zeyno/ Dar gelirse bil ki ecel tez gelir Zeyno" dizeleri, Korkmaz’ın işlediği cinayete "gönderme" olarak yorumlanmıştı.

Yunanistan’da yaşayan Bakkal ailesi kızlarının hunharca öldürüldüğü haberiyle yıkıldı. Kızlarının Korkmaz’ın hiçbir zaman sevgilisi olmadığını belirten aile, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği aracılığıyla yaptığı açıklamada, katilin, kızlarına karşı "platonik saplantısı" olduğunu anlattı. Genç kızın etrafındaki herkesin, Ferhat Korkmaz’ın kızlarına karşı olan saplantısını bildiğini belirten aile, "Zichnep defalarca, adı geçen şahsa böyle bir ilişkileri olamayacağını ifade etmiş ve bu yönde kendisine en ufak bir umut vermemiştir. Ayrıca beraber yaşadıkları kesinlikle yalandır. Zichnep ablası ile birlikte yaşamaktaydı" dedi.

AİLESİ TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Yunanistan’da yaşayan baba Ali Bakkal ve anne Chatitze Bakkal, avukatları avukatları Vildan Umut aracılığıyla kızlarının katiline 50 bin YTL’lik maddi ve manevi tazminat davası açtı. Dava önümüzdeki günlerde Beyoğlu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.