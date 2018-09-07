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Sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti

Ankara'da 68 yaşındaki Nusret Uysal, birlikte kafede oturduğu 58 yaşındaki sevgilisi Jale Çağlar'ı öldürdükten sonra intihar etti

07 Eylül 2018 20:54

Ankara\'da 68 yaşındaki Nusret Uysal, birlikte kafede oturduğu 58 yaşındaki sevgilisi Jale Çağlar\'ı öldürdükten sonra intihar etti. 

Olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Korkutreis Mahallesi\'nde meydana geldi. Sezenler Sokak üzerindeki bir kafede oturan Nusret Uysal, kafede oturduğu sevgilisi Jale Çağlar ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Nusret Uysal üzerinde bulunan tabancayla Çağlar\'a 3 el ateş etti. Uysal daha sonra aynı tabanayla kendini başından vurdu. Çağlar olay yerinde yaşamını yitirirken, Uysal da ağır şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Nusret Uysal, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Sokak çevresinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-Olay yerinden görüntü

-Polislerin incelemesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- 
Dosya Boyutu: 377 MB

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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