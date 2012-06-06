Sevgilisini bayıltana kadar dövdü, serbest kaldı!

Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde, bir fabrikada çalışan 21 yaşındaki S.K. adlı genç kız, tartıştığı erkek arkadaşı 23 yaşındaki S.Ç. tarafından sokak ortasında tekme-tokat dövüldü

Kanlar içinde kalan ve yüzünde şişlikler meydana gelen S.K. çevredekilerin haber vermese üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesi ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İnegöl’de faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında çalışan S.K, dün akşam iş çıkışı bir araca bindi. S.K., bindiği araçtan Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki İnegöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü önündeki boş arazide indi. İddiaya göre, genç kızın yanına motosikletle erkek arkadaşı S.Ç. geldi. İkili arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası S.Ç., genç kızı tekme-tokat dövdü. S.K. bayılırken, saldırgan motosiklete binerek arkadaşı 24 yaşındaki E.S. ile olay yerinden ayrıldı.

Şikayetçi olmadı

Kanlar içinde kalan ve yüzünde şişlikler meydana gelen S.K. çevredekilerin haber vermese üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkan emniyet ekipleri, kısa sürede S.Ç ile arkadaşı E.S’yi gözaltına aldı. Sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen S.Ç ile E.S, genç kızın şikayetçi olmaması üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.