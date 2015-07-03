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Sevgilisini bagaja kilitlediler, kadına tecavüz ettiler!

Olay yerine giden polis, bagaja kilitlenen S.T.'yi kurtarıp ifadesine başvurdu

03 Temmuz 2015 01:21

Kocaeli'nin Darıca İlçesi'nde Balyanos mevkii'ndeki ağaçlık alanda bulunan otomobildeki çiftin yanına giden 2 şüpheli, araç sahibi S.T.'yi bagaja kilitleyip, Ş.B. isimli kadına da tecavüz ettiği iddia edildi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, olay, 4 gün önce Darıca İlçesi Balyanos mevkii'ndeki ağaçlık alanda gece yarısı meydana geldi. Otomobilin içindeki çifti gören 2 şüpheli otomobilin yanına gidip çifti zorla araçtan indirdi. Araç sahibini 30 yaşındaki S.T.'yi otomobilinin bagajına kilitleyen 2 şüpheli, daha sonra 41 yaşındaki Ş.B.'yi de beraberinde götürdü. İddiaya göre Ş.B.'ye tecavüz eden şüpheliler, kaçarak izlerini kaybettirdi.

Olayı polise bildirerek kendisine tecavüz eden şahıslardan şikayetçi olan Ş.B., daha sonra erkek arkadaşının da aracın bagajında kilitlendiğini söyleyerek kurtarılması için yardım istedi. Olay yerine giden polis, bagaja kilitlenen S.T.'yi kurtarıp ifadesine başvurdu. Hastaneye sevk edilen Ş.B.'nin ise yapılan muayenesinde tecavüz bulgularına rastlandığı öğrenildi. Polis, S.T.'yi bagaja kilitleyip, Ş.B.'ye tecavüz eden şüphelilerin kimliğini belirleyip yakalamak için araştırma başlattı.

 

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