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Sevgilisini aldatabilmek için 'kaçırıldım' dedi, 5 bin 800 dolar para cezası yedi!

Kadını 50 güvenlik görevlisi ve bir helikopter aradı

10 Kasım 2017 13:33

Fransa’da eşinden ayrılan ve sevgilisiyle yaşayan bir kadının, üçüncü bir adamla kaçamak yapabilmek için kaçırılmış numarası yaptığı ortaya çıktı. Aşırı sağcı Ulusal Cephe’nin aktivisti olan 25 yaşındaki Sandy Gaillard’ın sevgilisine mesaj atarak suçlular tarafından siyah bir arabanın bagajında kaçırıldığını söylemesi üzerine, güvenlik görevlileri arama başlattı. Fransa’nın güneyindeki Mende kentinde 50 güvenlik görevlisi ve bir helikopterin aradığı kadın 24 saat sonra ortaya çıktı.

Duvar'ın BBC'den aktardığı habere göre, Gaillard’ın kaçırıldığına işaret eden travma sonrası bozukluklara rastlanmamıştı. Suçluların onu serbest bıraktığını iddia eden kadının ifadesindeki çelişkiler üzerine, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Polis sorgusu sırasında kadın sevgilisi Le Puy-en-Velay ile romantik bir kaçamak yapmak için bir hikaye uydurduğunu kabul etti. Fransız yargıç, 5 bin 800 dolar para cezasına mahkum ederken, kadının psikolojik tedavi görmesini talep etti.

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