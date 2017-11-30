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Sevgilisine kızdı, intihar etti

ERDEMLİ(Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde sevgilisi A

30 Kasım 2017 17:57

ERDEMLİ(Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Tarsus ilçesinde sevgilisi A. ile telefonda tartıştıktan sonra evden ayrılan 21 yaşındaki Ahmet İ., Erdemli ilçesinde otomobilinde av tüfeği ile yaşamına son verdi.
Olay, Ayaş Mahallesi Paşa Türbesi Mevkii\'nde meydana geldi. Deniz kıyısında park halindeki 06 DY 3665 plakalı araçta bir erkek cesedi görenler durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla gelen jandarma, sürücü koltuğunda bir erkeğin elinde tek kırma av tüfeği ile vurulmuş halde buldu. Yapılan incelemede ölen kişinin Ahmet İ. olduğu ve Tarsus ilçesindeki özel bir hastanede çalıştığı belirlendi. Ailesinin Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne kayıp başvurusu yaptığı Ahmet İ.\'nin, intihar etmeden önce sevgilisi A. ve ailesine yönelik bıraktığı notlar aracın içinde bulundu.  Ahmet İ.\'nin cesedi yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için Adana Adli tıp Morgu\'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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