T24 LogoT24 Logo
Magazin

Sevgilisine albüm yaptı

Demet Evgar, sevgilisi Sertaç Özgümüş’ün klavye çaldığı Multitap grubuna albüm yapmak için müzik şirketi kurdu. şirkete de grubun adını verdi.

20 Mart 2010 02:00

T24 - Demet Evgar, sevgilisi Sertaç Özgümüş’ün klavye çaldığı Multitap grubuna albüm yapmak için müzik şirketi kurdu. şirkete de grubun adını verdi.


Yapım şirketi kurdu    

Sertaç Özgümüş, Selim Siyami Sümer, Taçkın Bilal ve Ali Cihan’dan kurulu Multitap grubu, ilk albümü “Takım Oyunu”nu piyasaya sürdü. Bu çalışmanın ardındaki isimse Özgümüş’ün sevgilisi Demet Evgar. Grubun albüm hayalini bilen Evgar, Multitap Music adlı bir yapım şirketi kurarak onların hayalini gerçekleştirdi. Çalışmanın ilk klibi “Battaniyem” adlı şarkıya çekildi.
   

Aşka öncelik tanıdı      

Demet Evgar, geçen yıl Kelebek’e verdiği röportajda “Bu aralar eve piyano almayı düşünüyorum. şarkı söylemeyi, stüdyoda olmayı, söz yazmayı ve beste yapmayı seviyorum, bakalım benden ne tarz bir şey çıkacak... Belki bu yaza albüm olur, belki iki sene sonra” demişti. Ama kendisinden önce sevgilisinin yer aldığı gruba albüm hazırlamayı tercih etti.  



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Türkiye hukuku AİHM kararını yok sayıyor; Osman Kavala AKP iktidarının...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24