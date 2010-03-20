Sevgilisine albüm yaptı

T24 - Demet Evgar, sevgilisi Sertaç Özgümüş’ün klavye çaldığı Multitap grubuna albüm yapmak için müzik şirketi kurdu. şirkete de grubun adını verdi.





Yapım şirketi kurdu



Sertaç Özgümüş, Selim Siyami Sümer, Taçkın Bilal ve Ali Cihan’dan kurulu Multitap grubu, ilk albümü “Takım Oyunu”nu piyasaya sürdü. Bu çalışmanın ardındaki isimse Özgümüş’ün sevgilisi Demet Evgar. Grubun albüm hayalini bilen Evgar, Multitap Music adlı bir yapım şirketi kurarak onların hayalini gerçekleştirdi. Çalışmanın ilk klibi “Battaniyem” adlı şarkıya çekildi.





Aşka öncelik tanıdı



Demet Evgar, geçen yıl Kelebek’e verdiği röportajda “Bu aralar eve piyano almayı düşünüyorum. şarkı söylemeyi, stüdyoda olmayı, söz yazmayı ve beste yapmayı seviyorum, bakalım benden ne tarz bir şey çıkacak... Belki bu yaza albüm olur, belki iki sene sonra” demişti. Ama kendisinden önce sevgilisinin yer aldığı gruba albüm hazırlamayı tercih etti.







