Sevgilisi ve ailesi, Ahu Tuğba'nın kızını dövdü

T24- Sinema sanatçısı Ahu Tuğba'nın kızı Ahu Anjelik Alojtonj'un erkek arkadaşı ve ailesi tarafından darp edildiği öne sürüldü.









Hastaneye sevk edilen genç kızın beyin tomogrofisi çekilirken, Ahu Tuğba bunu yapanlardan kanun önünde hesap soracağını söyledi. Sarıyer Bağlar semtine erkek arkadaşının evine giden Ahu Anjelik Alojtonj'un(18), çıkan tartışma sonucu erkek arkadaşı ve erkek arkadaşının ailesi tarafından darp edildiği öne sürüldü.

Sol gözünün altında morarma ve çizik olan genç kız eve gelince annesine olanları anlattırken, annesi tarafından İstinye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Alojtonj burada yapılan ilk müdahalenin ardından beyin travması şüphesiyle Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çekilen tomogrofi sonuçlarına göre herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ahu Tuğba ve kızı daha sonra hastaneden ayrıldı. Ahu Anjelik Alojtonj'un polis merkezine giderek ifade vereceği öğrenildi. Darp olayına tepki gösteren sinema sanatçısı Ahu Tuğba, "Hukuki olarak ne yapılması gerekiyorsa yapacağım. Kimseden korkmuyoruz. Çocuğumu bu hale getirenler anne baba değil mi? Kızım ya orada ölseydi ne olacaktı. Hesabını kim verecekti" dedi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.