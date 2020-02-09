Sevgilisi tarafından dövülen kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker’in ifadesi ortaya çıktı

Konya'da, üniversite sınavına hazırlanan 20 yaşındaki Kadir Şeker, kütüphane çıkışı, bir parkta sevgilisi 35 yaşındaki Ayşe D.'yi döven 32 yaşındaki Özgür Duran'a müdahale etmek istedi. Duran'ın Şeker'e saldırarak boğazı sıkmasıyla ikili arasında başlayan boğuşmada, Duran kalbinden bıçaklandı. Özgür Duran hayatını kaybederken, Kadir Şeker tutuklandı. Şeker ifadesinde “Yürüyüş yolumun üzerinde bir erkek şahsın kamelyanın tahta direklerini yumruklayarak bağırdığını duydum. Benim karnım açtı bu nedenle eve gitmek istedim, yine de tereddütte kalıp kadının ağlama sesine dayanamayıp yanlarına gittim.” dedi.

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Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Şeker, “Adama ‘Abi ne yapıyorsun!’ dedim. Bana ‘S.. git başımdan ... veleti’ dedi. Ben ‘Ayıp değil mi, gücün kadına mı yetiyor’ dedim. Bunun üzerine ‘Senin belan olur seni bulurum, karım değil mi lan sana ne’ dedi. Bana bağırmaya ve küfürler etmeye devam etti. Bu hareketleri ve küfürlerine karşılık dayanamayıp şahsa doğru döndüm, iyice hırçınlaştı ve üstüme doğru koşmaya başladı, ilk önce sağ gözüme vurdu. Yüzüme sürekli vurduğunu hatırlıyorum. Yüzümü saklamak için ellerimi yüzüme doğru koydum. Ellerim dolandı.” İfadelerini kullandı.

Şeker ifadesinde şunları kaydetti:

"Kadının benim elimde bıçakla yanlarına gittiğim konusundaki ifadesi yalandır. Bıçak cebimdeydi. Ben dershaneye yazıldıktan 2 ay sonra parkta tanımadığım şahıslar bir genci falçata ile kovaladılar bu nedenle kendimi koruma amaçlı bazı günlerde bıçağı yanıma alıyordum. Bu bıçağı masamda gördüğüm günlerde alırdım her zaman almazdım. Kadını ve adamı tanımıyordum. Kadının ağlama sesine ve adamın bağırmasına istinaden yardım amaçlı kadına karşı bir fiziksel eylem varsa aralamak için gitmiştim. Ben her ne kadar istemeyerek de olsa adamı yaralayıp ölümüne sebebiyet verdiğimden dolayı pişmanım."

Dün Sosyal medya mecrası Twitter'da #kadiricinadalet TT (Trend Topic) oldu.