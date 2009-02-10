Sevgilinin çiçeğine zam yok

Sevgililer Günü'nde çiçek fiyatlarında artış yok. Gülün tanesi 7.4, karanfil 2 liradan satılacak.



Antalya Çiçekçiler Odası Başkanı Mehmet Soydal, Antalya Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğinde düzenlediği basın toplantısında, çiçekçilerin, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla tüm hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti. Sevgililer Günü çiçeklerinin 14 Şubattan önce sipariş edilmesini isteyen Soydal, bunun hem sevgililer hem de çiçek satıcıları için büyük rahatlık ve kolaylık sağlayacağını söyledi.



14 Şubat Sevgililer Günü'nde Türkiye'de 3 milyon dal gülün satılacağını tahmin ettiklerini vurgulayan Soydal, Antalya'da ise bunun 50-70 bin arasında olmasını beklediklerini bildirdi. Bu yıl da çiçek fiyatlarına zam yapmadıklarını, son 5 yıldır çiçek fiyatlarının aynı seviyede olduğunu ifade eden Soydal, şöyle konuştu:



"Çiçek sevginin, dostluğun ve barışın simgesidir. Çiçek yetiştiriciliği dünyada yeni olmasına rağmen, sürekli büyüyen bir sektördür. Dünya kesme çiçek ihracatında Hollanda ve Kolombiya en önemli ülkeler olup, dünya çiçek pazarının yarısından fazlasına sahiptir. Türkiye'de ise kesme çiçek üretimi özellikle Antalya'da kendini kanıtlayan ve hızla gelişen sektör konumundadır. Türkiye'de üretilen kesme çiçeğin yüzde 65'i, ihracatının da yüzde 80'lik bölümü Antalya'dan sağlanmaktadır. Antalya'da tüketim sadece özel günlerle sınırlı kalmaktadır."



Sevgililerin ve müşterilerin çiçek alırken özellikle taze olmasına, dizaynına, yapraklarının taze, renklerinin solmamış olmasına dikkat etmesini isteyen Soydal, "Sevgililer Günü'nde sadece gülü değil, diğer çiçekleri de tercih edileceğini söyledi.



Soydal, Sevgililer Günü'nde birinci kalite gülün tanesi 7,5 TL, ikinci kalite gülün 5 TL, kutu gülün 10 TL, orkidenin 75 TL, şebboyun 3, karanfilin 2, gerberanın 2, krizantemin 3, kazablankanın 15 TL'den satılacağını bildirdi.



Bazı çiçeklerin anlamları



"Kırmızı gül (aşk), pembe gül (gönlüm sende), Sarı gül (sıcak sevgi), mavi gül (ilahi aşk), beyaz gül (masumiyet), orkide (gurur), kırmızı lale (seni seviyorum), menekşe (alçak gönüllü), frezya (suçsuzluk), kazablanka (güven)".



Öte yandan 1 tane gül aşkı, 11 adet gül sevgiyi, 101 adet gül ise aşkta ölümsüzlüğü ifade ediyor.

