“Sevgilimle yaşamayı hayal ettiğim hayatı bir başkasıyla yaşamak zorunda kaldım”

Ahmet ile Emre, eşcinsel bir çift. İlk görüşte birbirlerine aşık olan çiftin beraberliği, Ahmet askere gidene kadar sürmüş. Ahmet askerden döndükten sonra toplum baskısından dolayı evlenmek zorunda kaldığını söylerken “Eşcinsel olduğum halde heterolar gibi yaşamak zorunda kaldım” diyor. Ancak Ahmet'in bu evliliği uzun sürmemiş...

Kaos GL’den Murat Fırat, Ahmet’le askerliği, evlenmek zorunda kalmasını ve Emre ile de ilişkilerini konuştu:

Tanışma hikayenizi dinlemek isterim?

Emre ile sosyal medya üzerinden tanıştık sohbeti çok hoşuma gitmişti belli bir süre sonra yüz yüze görüşmeye karar verdik. Bundan 7 yıl önce bir Ağustos akşamı parka görüşmeye gittim ve nasıl birisiyle karşılaşacağımı bilmediğim için çok heyecanlanmıştım. Buluşma yerine geldiğimde parkın önünde bekleyen birisini gördüm, emin olmak için aradım. Emre'ymiş. Yanına gittim selamlaştık biraz yürüdük. İkimiz de hiç konuşmuyorduk daha fazla dayanamadım sohbet açmaya başladım, konuştuk çok hoşuma gitmişti. O gece benimle evime kadar geldi ayrılınca hemen uzun bir mesaj atıp sevgilim olmasını istedim.

İlişkinizi çevrenizde kimler biliyor?

Yaşadığımız dünyada eşcinsel ilişkileri oldukça zor. Sevgilin olduğunu düşün; her şeyi gizli yaşıyorsun, hep içinde birileri tarafından yakalanıp toplum tarafından dışlanma korkusu var. Maalesef eşcinsellerin de arasında birbirini kıskanma ve dedikodu çok olduğu için evimizin içinde sevgiliyiz, sokağa çıktığımızda ise en iyi iki arkadaşız.

Tek eşli misiniz yoksa çok eşli mi?

Ruhum ve bedenim yalnızca Emre'ye ait.

Peki askerlik nasıl geçti?

Askerlik sürecinde sadece aşkımı özledim her zaman yanımdaymış gibi hissediyordum. Askerde günlüğüm vardı her gece insanlara anlatmak istediklerimi ona yazardım tek dostum sırdaşım defterim olmuştu.

Askerlik deyince aklınıza ilk ne geliyor?

Eşcinsel olduğum halde heterolar gibi yaşamak zorunda kaldım.

Evlenmeye nasıl karar verdiniz?

Evlilik, hayatımda isteyeceğim en son şeydi. Evlilik kararını kendim için değil ailem için aldım. Nişan döneminde iki defa nişanı bozmak istedim ailem karşı çıktı. Ebru'ya hiç hetero gibi yaklaşamadım, aramızda duygusal bir şeyler yaşanmadı ama ailemin ısrarıyla evlenmek zorunda kaldım. Tabii anlaşamadığımız için evliliğimiz çok uzun sürmedi.

Evleneceğini Emre'ye nasıl açıkladın?

Evleneceğimi söylediğimde ilk başta inanmadı. Aslında inanmak istemedi. Ciddi olduğumu anlayınca çok üzüldü, ağladı. Ben de dayanamadım, sarılıp Emre'ye ağladım. (Ağlıyor)

Evlilik süreci nasıl geçti?

Sevgilimle yaşamayı hayal ettiğim hayatı bir başkasıyla yaşamak zorunda kaldım. Evlilik sürecinde hiç mutlu değildim! Düşünsenize her gece sevmediğiniz bir insanla aynı yatağa girip uyuyorsunuz.

Türkiye'de evlilik eşitliği olsa Emre'yle evlenmek ister miydin?

Hayatım boyunca isteyeceğim en güzel karar Emre ile evlenmektir. Her gece onun gözlerinin içine bakıp kokusunu içime çekerek uyuyup sabah öpücüğüyle uyanmak yanımda her daim sıcaklığını hissetmek bundan başka ne isteyebilirim.

Emre'yle ne kadar arayla buluşuyorsun?

En uzun ayrılığımızı ben askerdeyken yaşamıştık ama simdi okul ve iş dışındaki bütün zamanı birlikte geçiriyoruz.