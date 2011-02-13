Sevgililer için 365 gün solmayan gül

T24 -



Kentte 33 yıldan beri çiçekçilik yapan Ali Rıza Fırat, Sevgililer Günü'ne özel Ekvator gülleriyle sevenlerin aşklarını çok uzun bir süre ifade edebileceğini belirtti.





Sektöre kazandırılan yenilikleri kısa zamanda müşteriyle buluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Fırat, solmadan 365 gün dayanabilen bu özel gülleri de ''Sevgililer Günü'ne' özel olarak müşterileriyle buluşturduklarını anlattı.





Tamamen doğal olan ekvator güllerinin ilk günkü tazeliği ve 365 gün süren canlılığı ile insanların sevgilerini anlatmasının en güzel ve sessiz yolu olduğunu dile getiren Fırat, şunları kaydetti:

''Afrika'dan getirdiğimiz 20 farklı renkli ekvator gülleriyle sevgililere aşklarının renklerini kendilerinin seçmesini sağlıyoruz. Müşterilerimizin bu güllerle aşklarını çok uzun bir süre ifade edebileceğini düşündük. El ile temas etmediği ve yıpratılmadığı takdirde bu özel güller 1 yıl boyunca yaşayacaktır. Herhangi bir suya ve bakıma ihtiyacı olmayan güllerin solmaması için sadece sevgi ve bakışlar yetecektir.''







Solmayan güllere ilgi yoğun



Yaklaşık bir hafta önce getirdikleri Ekvator güllerine ilginin çok olduğunu belirten Fırat, iki günde 50 adet gül sattıklarını ifade ederek, ''Sadece Ekvator ülkelerinde yetişen ve özenle seçildikten sonra Hollanda'da özel işlemlerden geçirilen güllere müşterilerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Bu güllerden 'Sevgililer Günü'ne' özel 300 adet getirdik. Bunlardan 50'sini sattık. Ek malzemelerle görsellik kattığımız güllerimizi 30 ile 60 lira arasında satışa sunduk. Solmadığı için 'kalmaz' düşüncesiyle bir çok müşterimiz sevgililerine hediye edecekleri güllerin günler öncesinden aldı. En çok satılan renkler ise kırmızı, yeşil, mor, ve siyah.''



