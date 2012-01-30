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Yaşam

Sevgililer Günü'ne özel ''kavanozda canlı gül'' ISPARTA (A.A)

30 Ocak 2012 20:07

-Sevgililer Günü'ne özel ''kavanozda canlı gül'' ISPARTA (A.A) - 30.01.2012 - Isparta Gül, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK), Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Gül Araştırma Merkezi ile yürüttüğü proje kapsamında, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel, tüp ve kavanoz içinde yaklaşık 45 gün yaşayabilen gül üretti. Isparta Valisi Memduh Oğuz'u makamında ziyaret eden GÜLBİRLİK Genel Müdürü Hasan Çelik, SDÜ Gül Araştırma Merkezi ile uzun süredir üzerinde çalıştıkları ''Kavanozda Gül Yetiştirme'' projesinde mutlu sona ulaştıklarını söyledi.  Proje kapsamında, cam kavanoz veya tüp içinde yer alan ve özel bir kimyasalla beslenen canlı gül ürettiklerini anlatan Çelik, ''Kavanoz ya da tüp içinde yer alan gül, yaklaşık 45 gün canlı kalabilecek. Güllerin rengini insanlar kendileri belirleyecek. Tüp içindeki besleyici sıvının rengi ne ise gül açtığında o rengi alacak'' dedi. Çelik, güllerin daha sonra küçük bir toprak saksıda yetiştirilebileceğini kaydetti. Gülleri 14 Şubat'ta mağazalarda satışa sunacaklarını ifade eden Çelik, hediye seçmekte zorlananlar için farklı renklerde alternatifler sunacaklarını bildirdi.

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