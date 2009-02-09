T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Sevgililer Günü'nde Umman'da Türk cazı

Umman, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, ilk defa Türk caz müziğiyle buluşacak

09 Şubat 2009 02:00

Umman 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, ilk defa Türk caz müziğiyle buluşacak. Sevgililer gününe özel konserde Türk caz rüzgarının romantik tınıları esecek.

Türkiye'nin Umman Büyükelçiliği, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ilk kez Türk Cazını başkent Muscat'a konuk edecek. Türkiye'nin Umman Büyükelçiliği, sevgililer gününde düzenleyeceği caz konserinde, ünlü caz piyanisti Kerem Görsev'i Muskatlılarla buluşturacak.

Büyükelçi Engin Türker, Kerem Görsev konserinin Umman'daki ilk Türk caz etkinliği olduğuna dikkat çekti. Umman'da geçen yıllarda da genelde caz alanında bir iki Avrupa ve Amerikalı sanatçının konuk olduğunu belirten Büyükelçi Türker, konserin bu açıdan büyük anlam ifade ettiğinin altını çizdi.

Muskat'ta bulunan Amerikan-İngiliz Akademisi Konser Salonu'nda 14 Şubat saat 19.00'da gerçekleşecek konserde, Görsev'e basta Kaan Yıldız, davulda Ateş Tezer eşlik edecek.

Kerem Görsev Trio, Ummanlılara "Diversion Project"i sunacak. Konser afişlerinde ise etkinlik "Türk cazı muhteşemdir" diye nitelendiriliyor

(Gazeteport)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24