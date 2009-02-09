Sevgililer Günü'nde Umman'da Türk cazı

Umman 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, ilk defa Türk caz müziğiyle buluşacak. Sevgililer gününe özel konserde Türk caz rüzgarının romantik tınıları esecek.



Türkiye'nin Umman Büyükelçiliği, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ilk kez Türk Cazını başkent Muscat'a konuk edecek. Türkiye'nin Umman Büyükelçiliği, sevgililer gününde düzenleyeceği caz konserinde, ünlü caz piyanisti Kerem Görsev'i Muskatlılarla buluşturacak.



Büyükelçi Engin Türker, Kerem Görsev konserinin Umman'daki ilk Türk caz etkinliği olduğuna dikkat çekti. Umman'da geçen yıllarda da genelde caz alanında bir iki Avrupa ve Amerikalı sanatçının konuk olduğunu belirten Büyükelçi Türker, konserin bu açıdan büyük anlam ifade ettiğinin altını çizdi.



Muskat'ta bulunan Amerikan-İngiliz Akademisi Konser Salonu'nda 14 Şubat saat 19.00'da gerçekleşecek konserde, Görsev'e basta Kaan Yıldız, davulda Ateş Tezer eşlik edecek.



Kerem Görsev Trio, Ummanlılara "Diversion Project"i sunacak. Konser afişlerinde ise etkinlik "Türk cazı muhteşemdir" diye nitelendiriliyor



(Gazeteport)