Sevgililer Günü’nde aşk içerikli virüslere dikkat

Güvenlik uzmanları, Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan bilgisayar virüsleri konusunda kullanıcıları uyardı.



Sosyal mühendislik kapsamında hazırlanan bilgisayar virüslerinin bazıları doğrudan kullanıcının bilgisayarını çalışamaz hale getirirken, bazıları kişiye özel bilgileri topluyor, bazıları da kullanıcıdan habersiz bulaştıkları bilgisayarı başka sistemlere saldırı amaçlı üs haline getiriyor.



Yaklaşık 9 yıl önce ortaya çıkan "I Love You" (Seni Seviyorum) ya da "Love Letter" (Aşk Mektubu) isimli virüs, dünya genelinde milyonlarca bilgisayara bulaşmış ve yaklaşık 6 milyar dolar zarara neden olmuştu. Virüs o kadar etkiliydi ki Pentagon, CIA ve İngiliz Parlamentosu gibi kuruluşlar elektronik posta sistemlerini kapatmak zorunda kalmıştı. Kullanıcılar, gelen ValentineCard.exe dosyasını açtıkları an hem kendileri kurban olmuş hem de adres defterlerindeki kullanıcıları potansiyel hedef haline getirmişti. Virüs, işletim sisteminde çok sayıda değişiklik yaratmış ve kesin temizlik için bilgisayarlara format atılması gerekmişti.



Güvenlik uzmanları, Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan virüslerde, "seni seviyorum", "çok güzelsin", "ilk görüşte aşk", "benden sana", "aşkımı böyle anlatıyorum", "sana özel şiirim", "benimle dans eder misin", "benim ol", "sana özel şarkım" gibi isimlerin kullanılmasının muhtemel olduğunu belirtiyorlar. Uzmanlar, kullanıcılardan, işletim sistemi ve antivirüs yazılımlarını güncellemelerini, olağan dışı adreslerden gelen "aşk" içerikli elektronik postaları açmamalarını ve dikkatli olmalarını istiyor.



Antivirüs yazılımları



Günümüzde her ne kadar antivirüs yazılımları artık "Aşk Mektubu" virüsünü tanıyor olsa da programcılar boş durmuyor ve henüz hiçbir antivirüs yazılımı kütüphanesine girmemiş yeni virüsler hazırlıyor.



Bir bilgisayar virüsü yazılıp yayıldıktan sonra genel olarak ilk aşamada onunla ilgili bilgiler toplanıyor. Antivirüs şirketindeki güvenlik uzmanı yazılımcılar da söz konusu virüsü etkisiz hale getirecek karşı yazılımı hazırlıyor.



Yazılımcılar, bunu "Güvenlik Paketi" adı altında sisteme yüklüyor. Kullanıcı "güncelleme/update" yaptığı zaman da anti virüs bilgileri bilgisayarına yükleniyor. Ancak bu süreç genellikle 3-15 günlük bir süre alabiliyor. Aradaki bu sürede virüs, verebildiği kadar bilgisayara zarar vermiş oluyor.



(AA)