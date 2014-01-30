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Yaşam

'Sevgililer günü kaç kuruş kıymet ifade eder ki?'

Rize Müftülüğü 14 Şubat'ta okunacak hutbede 'aldatma ve şiddetin ayyuka çıktığı bir dünyada kendisi de aldatmaca olan sevgililer günü kaç kuruş kıymet ifade eder ki' diyecek.

30 Ocak 2014 14:08

Rize Müftülüğü 14 Şubat’ta okunacak hutbede ‘’Sevgililer Günü’ yoktur. Çünkü sevgiye gün tahsil edilmez. Kendisine gün tahsis edilen sevgi kaybedilmiş bir hazinedir’’ mesajını verecek.

Rize Müftülüğü Sevgililer Günü’nün kutlanacağı 14 Şubat’ta tüm camilerde okunacak hutbede “İnanç mefkuremizde ‘Sevgililer Günü’ yoktur. Çünkü sevgiye gün tahsil edilmez. Kendisine gün tahsis edilen sevgi kaybedilmiş bir hazinedir. Cananımız olan sevgili eşlerimize veya eş adaylarımıza sunacağımız en güzel hediye sevgi ve vefa dolu kalbimiz, takdim edeceğimiz en güzel çiçek buketi tatlı dilimiz ve güler yüzümüzdür. Gerisi ise “Yarım elma, gönül alma” kabilinden teferruattır. İhanet, aldatma ve şiddetin ayyuka çıktığı bir dünyada kendisi de bir aldatmaca olan sevgililer günü kaç kuruş kıymet ifade eder ki” ifadelerine yer verdi.

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