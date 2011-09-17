Sevgiliden eski eşe tazminat





T24 - İzmir’de Konak Belediye Meclisi üyesi AK Partili Hasan Rıza Evcim’in boşandığı eşi İpek Evcim, eski eşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Emel Akyer’i, ’boşanmasına neden olduğu’ ve ’kişilik haklarına saldırıda bulunduğu’ gerekçesiyle 5 bin lira tazminata mahkum ettirdi.





İpek Evcim ve eski eşi Rıza Evcim





Milliyet'in haberine göre, Rıza Evcim, 28 yıllık eşi İpek Evcim ile bir yıl önce anlaşarak boşandı. Protokol gereği İpek Evcim eşinden birşey istemedi. Ancak, aradan bir yıl geçtikten sonra İpek Evcim, eski eşinin o dönem sekreteri olan Emel Akyer’le aşk yaşadığını iddia etti.





İpek Evcim boşanmasına neden olduğu, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla Emel Akyer’e 30 bin liralık manevi tazminat davası açtı. İpek Evcim dilekçesinde, eski eşinin, Akyer’e sarı renkte otomobil aldığını, ruhsatın kendi üzerine olmasına rağmen aracı Akyer’in kullandığını öne sürdü.





‘Sarı şekerim’ diye mesaj attı





İpek Evcim, eski eşinin sevgilisine ’Sarı Şekerim’ diye hitap ettiğini, bunun telefon mesajlarında kayıtlı olduğunu belirtti. İpek Evcim, sekreter Emel Akyer’in evli olduğunu bile bile eşiyle ilişki kurmasının kendisinin kişilik haklarına saldırı olduğunu öne sürdü.





İzmir Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşmasına, davacı İpek Evcim ile tarafların avukatları katıldı. İpek Evcim, Emel Akyer’in eşiyle boşanmasına neden olduğunu ve bu yüzden psikolojisinin bozulduğunu belirterek, davanın kabul edilmesini istedi. Evcim, bu olay nedeniyle oğlunun rahatsızlandığını ve hastanede tedavi gördüğünü dile getirdi.





Hâkim, Emel Akyer’in davacı İpek Evcim’e yasal faizi hariç 5 bin lira tazminat ödemesine karar verip, davayı bitirdi. Boşanma davası Yargıtay tarafından henüz onanmadığı için İpek Evcim’in eski eşinin soyadını kullandığı belirtildi.



