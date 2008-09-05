ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, tarihi ziyarette bulunduğu Libya'da, Devlet Başkanı Muammer Kaddafi ile görüştü.

Görüşmede Kaddafi, Rice'ı Trablus'un merkezindeki hükümet binasında beyaz bir kıyafetle karşıladı. Rice'ın odaya girişi sırasında ikili el sıkışmadı. Bunun yerine Kaddafi, elini göğsüne götürerek "hoşgeldin" selamı verdi ve daha sonra Rice'ın yardımcılarıyla el sıkıştı.

Rice ve Kaddafi'nin buluştuğu binanın, eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın 2 Amerikalı askerin öldüğü bombalı terör saldırısına Libya'nın karıştığı suçlaması üzerine misilleme olarak 1986 yılında ABD'nin bombaladığı yapı olduğu belirtildi.

Kaddafi, Rice'a olan hayranlığını El Cezire televizyonuna geçen yıl verdiği demeçte şu şekilde dile getirmişti: "Sevgili siyah Afrikalı kadını destekliyorum. Arkasına yaslanarak Arap liderlere emir verme şekline hayranım ve bundan gurur duyuyorum. Onu çok seviyorum. Ona hayranım ve Onunla gurur duyuyorum çünkü Afrika kökenli siyah bir kadın."

Rice, Kaddafi ile görüşmeden önce Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Abdülrahman Şalgam ile bir araya geldi. Şalgam, görüşmeden sonra Libya'nın Jana haber ajansına verdiği demeçte, Rice ile başta petrol olmak üzere şu anda ABD'de okuyan Libyalı öğrencileri ilgilendiren eğitim gibi çeşitli konuları ele aldıklarını söyledi.

Rice'ın, ziyareti sırasında kültür ve eğitim anlaşmaları imzalaması bekleniyor. Washington yönetimi ayrıca Libya ile terörizm ile mücadelede işbirliğini öngören ve Irak'a isyancıların sızmasını önlemeye yardımcı olacak "askeri mutabakat anlaşmasını" müzakere ediyor.