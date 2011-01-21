Sevgili şiddetine de yasal koruma getiriliyor

T24 - Kadınları şiddetten korumak için hazırlanan tasarıda, boşanmış veya resmi evlilik yapmayan eşler ile sevgililere 6 aylık koruma getiriliyor. Düzenlemeyle şiddete uğrama ihtimali bile koruma kararı alınması için yeterli olacak



Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı, 'koruma' verilmediği için kocası tarafından öldürülen Ayşe Paşalı'nın durumunun tekrarlanmaması için 4 maddelik bir düzenlemeyi Meclis'e getirmek için hummalı bir çalışma yapıyor. Sabah gazetesind eyer alan haber şöyle:



Tasarı, boşanmış veya resmi evlilik yapmayan eşler ile sevgililere 6 aylık koruma uygulaması getiriyor. Sivil Toplum Kuruluşları'nın (STK) görüşüne açılan yasal düzenleme şunları içeriyor:





SEVGİLİLERE YASAL GÜVENCE



Koruma kararı sadece resmi evlilikler için değil "evlilik birliği boşanma ile sona ermiş olan eski eşlerden birinin veya çocukların veya diğer aile bireylerinin ya da resmi evlilik olmaksızın bir arada yaşayan bireylerden birinin veya bunların müşterek çocuklarının veya diğer aile bireyleri" için de geçerli olacak. Böylece mevcut kanunda sadece evlilik bağı olanlar için verilen koruma kararı, yeni tasarıyla, boşananlar, resmi nikâhı olmayanlar ve sevgililer için de alınabilecek.





AİLE DE KAPSAMDA



HAVADA ŞİDDET KOKUSU: Sadece eski eş değil, hukuki bağı ortadan kalksa bile eski akrabalar, yani eski eş, eski kayınvalide, eski kayınpederden gelen şiddet de koruma kapsamında olacak. Mevcut kanun koruma hakkını şiddetin uygulamasına bağlıyordu.

DURUŞMASIZ TEDBİR KARARI: Aile Mahkemesi Hâkimi şiddete uğrayan ve şiddet tehlikesi altında bulunan kişinin kendisinin veya cumhuriyet başsavcılığının bildirmesi üzerine 'duruşma yapmaksızın' ve 'şiddetin belgelenmesini aramaksızın' tedbir kararı alabilecek.





UYMAZSA HAPİS CEZASI



6 AYLIK KORUMA KARARI: Koruma kararı 6 ayı geçmeyecek ve hangi tedbir kararının uygulandığı şiddeti uygulayan kişiye bildirilerek ihtar edilecek. Mevcut yasada "şiddeti uygulayan birey" olarak tanımlanan şiddet faili, artık "şiddeti uygulayan veya şiddet uygulama ihtimali bulunan birey" şeklinde genişletilerek tanımlanacak.

HAPİS CEZASI: Koruma kararına uymayan, şiddeti uygulayan veya şiddet uygulama ihtimali bulunan kişiler hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.





STK'DAN GÖRÜŞ



Bakanlık, düzenlemenin kamuoyu mutabakatıyla TBMM'den geçmesi için STK'lardan görüş istedi. STK'ların önerilerinden bazıları şöyle:



4320 sayılı yasa, sadece mesai saatleri içinde koruma sağlamaktadır. Cuma günü saat 17.00'dan pazar günü saat 08.00'e kadar gerçekleşen şiddet durumunda başvurabilecek bir makam mevcut değildir.Bu süredeki şiddet müracaatların nöbetçi savcılar tarafından değerlendirileceği ve savcının bir haftalık geçici süreli koruma kararı alabileceği düzenlemede yer almalı.



CEZA PARAYA ÇEVRİLMESİN: Hapis cezası 3 ile 6 ay arasında değiştiğinden, çoğu zaman ertelendiğini, paraya çevrildiğini veya hükmün açıklanmasının geriye bırakıldığını görüyoruz. Bu da cezanın caydırıcılığını ortadan kaldırıyor. Ceza para cezasına çevrilmesin





YÜZDE 90'I KADIN



Kadın Statüsü ve Genel Müdürlüğü'nün ağustos ve ekim 2008 tarihleri arasında 24 bin 48 hane ziyaretiyle yaptığı araştırmaya göre, eşi ya da birlikte olduğu kişi(ler) den şiddet yaşayan kadın oranı yüzde 41.09. Aile içi işlenen suçların yüzde 90'ı kadına yönelik.



