Şiddet gören sevgiliye hem koruma hem de nafaka

Ankara’da bir kadın evli işadamı sevgilisine şiddet gördüğü gerekçesiyle dava açtı. Mağdur kadın hem koruma altına alındı, hem de aylık 1500 lira nafaka kazandı.

Hürriyet'in haberine göre, N.Y., evli işadamı sevgilisi A.Y. tarafından fiziki ve ekonomik şiddete maruz kaldığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Dilekçesinde, boşanacağı vaadiyle 6 yıl birlikte yaşadıklarını, bu süreçte 3 kez kürtaj olduğunu, down sendromu bulgularına rastlanan son bebeği parasızlık yüzünden aldıramadığını belirterek işadamının kendisini terk etmesine rağmen halen şiddete maruz kaldığını iddia etti.

Mahkeme başta kabul etmedi

Avukat Eray Karınca, müvekkili hakkında hem koruma, hem de nafaka talebinde bulunarak dava açtı. Ankara 2’nci Aile Mahkemesi, fiziki şiddete ilişkin talebi yerinde bularak, A.Y. hakkında 1 ay evden uzaklaştırma cezası vererek mağdur kadını koruma altına aldı. Ancak nafaka koşullarının oluşmadığını belirterek bu talebi reddetti.

Avukat, kanunu hatırlattı

Karınca itiraz hakkını kullanarak, “A.Y.’nin yıllık 5 milyon Euro ciro yapan bir fabrikanın sahibi olduğunu, gayrimenkulleri bulunduğunu, bu kadar servetine rağmen uzun süre birlikte yaşadığı müvekkilini hamile halde sokağa attığını” savundu.

Karınca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yürürlüğe giren 6284 sayılı Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Kanunu’ndaki hükmün uygulanmasını istedi. İtiraz dilekçesini Ankara 3’üncü Aile Mahkemesi karara bağladı. İtirazı yerinde bulan Hâkim Çetin Durak, koruma altına alınan kadına aylık 1500 lira nafaka bağlanmasına karar verdi.

Yasadan önce bazı hâkimler, yorum yoluyla geçici süre için nikahsız kadına nafaka bağlanmasına karar verebiliyordu. Ancak yasadaki hükme dayanılarak mahkeme bu yönde ilk kararı oluşturdu.

Ekonomik şiddeti önleyecek

N.Y.’nin avukatı, eski aile hâkimi Eray Karınca, “Mahkeme kararıyla koruma altına alınan mağdur kadına nafaka ödenmesi bu kanun kapsamında hüküm yoluyla süreklilik arz ediyor. Bu kararla ekonomik şiddeti önleme konusunda dev bir adım atılmış oldu” dedi.