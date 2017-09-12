Sevgi evinden kaçan 4 kız pişman olup polise sığındı

Ayhan AYDEMİR/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da 8 gün önce devlet korumasında kaldıkları Sevgi Evi\'\'nden kaçan hepsi 15 yaşında olan 4 kız pişman olarak polise sığındı.

Olay 19 Mayıs İlçesi Sevgi Evinde meydana geldi. İddiaya göre burada devlet korumasında kalan F.K., D.G., E.H.Y. ve H.K. isimli kızlar 8 gün önce kurumdan kaçtı. 4 kız bugün Bafra İlçesi\'nde kaçtıklarından pişman olup polisi arayarak yardım istedi. Polis tarafından Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Büro Amirliği\'ne götürülen 4 kız daha sonra Sevgi Evi görevlilerine teslim edildi. Olayla ilgili olarak soruşturma sürdürülüyor.

