T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sevgi evinden kaçan 4 kız pişman olup polise sığındı

Ayhan AYDEMİR/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da 8 gün önce devlet korumasında kaldıkları Sevgi Evi''nden kaçan hepsi 15 yaşında olan 4 kız pişman olarak polise sığındı

12 Eylül 2017 22:15

Ayhan AYDEMİR/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da 8 gün önce devlet korumasında kaldıkları Sevgi Evi\'\'nden kaçan hepsi 15 yaşında olan 4 kız pişman olarak polise sığındı.
Olay 19 Mayıs İlçesi Sevgi Evinde meydana geldi. İddiaya göre burada devlet korumasında kalan F.K., D.G., E.H.Y. ve H.K. isimli kızlar 8 gün önce kurumdan kaçtı. 4 kız bugün Bafra İlçesi\'nde kaçtıklarından pişman olup polisi arayarak yardım istedi. Polis tarafından Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Büro Amirliği\'ne götürülen 4 kız daha sonra Sevgi Evi görevlilerine teslim edildi. Olayla ilgili olarak soruşturma sürdürülüyor.
 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ayhan AYDEMİRSAMSUN DHASAMSUNSevgi EviOlayMayısSevgi EvindeBafraPolisEmniyet MüdürlüğüBüro AmirliğiOlayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24