T24- Tuğba Özay, mankenlik ve oyunculuğun ardından müziğe de el attı ve “Armoni” adlı bir albüm çıkardı.









Tuğba Özay çıkardığı albümün şarkı sözlerini kendisi yazmış. Özay: “Özümde çok duygusalım. Severken ağlarım, sevişirken ağlarım"...Özay, Hürriyet gazetesinden Ebru Esen Turgud'a verdiği röportajda "İçimdeki duygusallığı böyle yaşıyorum” dedi.



TUĞBA ÖZAY FOTOĞRAFLARI

Öncelikle albümden bahsedelim dilerseniz. Nasıl bir çalışma oldu “Armoni”?





Uzun zamandır istediğim bir şeydi albüm çıkarmak. Bunun için şan dersleri aldım. Ama çalışmalarım aksaklıklar yüzünden yarıda kaldı. Neyse ki sorunları hallettik ve albümü çıkardık. Herkes bu albümde annesine, babasına, sevdasına, yaşama karşı bir şeyler bulacak.



Albüm yapma fikri nasıl doğdu peki?





İki sene önce “Saddam’ın Askerleri” adlı bir sinema filminde oynamıştım. Filmin müziklerini dinlemek üzere stüdyoya gittim. Müzik hocası Saffet Ulcay’ı başarısından dolayı tebrik ettim. Tam kapıdan çıkıyordum ki, geri döndüm. “Benim şiirlerim var, birkaç tanesini sizin stüdyonuzda okuyabilir miyim” dedim. “Tabii” dedi. Girdim stüdyoya, “Armoni” adlı şiirimi okudum. Birkaç gün sonra Ulcay aradı, “şiirinizi besteledim, dinlemek ister misiniz” dedi. Çok heyecanlandım, stüdyoya koştum. Beste çok hoşuma gitti. Orada böyle bir yola beraber girsek, albüm çıkarsak fikri doğdu. şarkılar bir-iki derken 14’e çıktı. Albümümde iki tane babamın yazdığı şarkı var, diğerleri bana ait. “Üç Maymun” adlı, rap tarzında bir şarkı yapmıştım. Tamamen siyasal içerikliydi. Türkiye’yi anlatan, sistemi yargılayan bir parçaydı. Ama her şey tamamlandı derken onu albümden çıkarmaya karar verdim.



Neden?



Bu şarkıya ayrı bir yer vermek istedim. O tarzda birkaç şarkım daha var. Onlarla beraber başka bir albüme koymak istiyorum. Çok uzun bir şarkı ve ana teması dostluk, barış, kardeşlik. ıddialıyım, çıktığında çok ses getirecek. Hatta Yavuz Bingöl ile bu şarkıda düet yapacağız.





Şarkılarımda 'tırmala beni kaşı beni yok'





Bir manken olarak, müzik piyasasına girmenizi eleştirenler olacaktır. Bunlara hazırlıklı mısınız?



Aslında şov dünyası iç içe. Bakıyorsunuz güzel kadın, yakışıklı adam podyumdan oyunculuğa geçiyor veya şarkıcı oyunculuk yapıyor. Bu bütün dünyada olan bir şey, sadece Türkiye’ye özgü değil. Eğer başarılıysa, sabun köpüğü olmaz ve kalıcı olur. Ben inanmadığım hiçbir işe girmem. Bu albüm için sabahlara kadar çalıştım. Benim şarkılarımda lay lay lom, “yatır beni, tırmala beni, kaşı beni” yok. Ben sanatçı olmak için var olmak istiyorum. şarkıcı olmak değil istediğim.





Sanatçı olmanın kriterleri neler size göre?



Bana göre sanatçının bir duruşu, tavrı olmalı. Ben bunu yaptığım şarkılarda gösterdim, göstermeye de devam edeceğim. Özgüvenimin bu kadar yüksek olmasının nedeni, bu albümdeki iki şarkı dışında tüm şarkıların sözlerinin bana ait oluşu. ınanıyorum ki birçok sanatçı arkadaş benden şarkı isteyecek. Üretmek, daha çok yazmak ve daha geniş kitlelere ulaşmak istiyorum. Toplumsal içerikli şiirler yazıp, altı dolu sözlerle insanların yüreklerine hitap etmek istiyorum.





Çok sade bir hayatım var





Konuşurken çok neşelisiniz. Bu enerjinin kaynağı ne?



Özümde çok duygusalım aslında. Yolda bir karınca sürüsü görürüm, ayağımın kırılacağını da bilsem yönümü değiştiririm. Bir yaşlı çift görsem ağlarım. Severken ağlarım, sevişirken ağlarım. ıçimdeki duygusallığı böyle yaşıyorum. Her insanın içinde mutluluk olduğuna inanıyorum, yeter ki onu keşfetmeyi bilelim.



Sevişirken ağlamanız enteresanmış...



Ağlıyorum ama güçsüzlükten değil, duygu yoğunluğundan. Beni duygulandıran her an özeldir. Elimden gelse, bu duyarlılığı insanca yaşamak için kullanırdım. Ülkemdeki bütün olumsuzluklardan etkileniyorum.



Nasıl bir hayat yaşıyorsunuz şimdilerde?



Dışarıdan çok zengin ve çok sosyal bir hayatın içinde yaşıyor gibi görünüyorum ama aslında evime geliyorum, mumlarımı yakıyorum, iş programımı yapıyorum. Gayet sade bir hayatım var. Sabahlara kadar eğleneyim, barlarda gezeyim gibi bir hayatım yok. Önümüzdeki ay şiir kitabım çıkacak. Onun üzerinde çalışıyorum şimdi. Babam bana eski bir daktilosunu hediye etmişti, nostaljik olsun diye yazılarımı onunla yazıyorum.

İtalya'ya yerleşiyorum



Eşiniz İtalya’da, siz buradasınız. Ne sıklıkta görüşebiliyorsunuz?



Albümün promosyon dönemi olduğu için 15 gündür görüşemedik. Normalde ben gidiyorum, bir hafta kalıp dönüyorum ya da o geliyor. Ama eşim artık sürekli beraber olmamızı istiyor.





İtalya’ya mı yerleşeceksiniz yani?



Evet, orada beraber yaşayacağız. Buraya sadece iş için geleceğim. Bu arada albümümün fotoğraflarını Zeynel Abidin Ağgül ve Özlem Poyrazoğlu çekti. Özlem, bebek fotoğrafları çeken bir fotoğrafçı. ınşallah uğurlu gelir de bu sene sonunda bebek sahibi oluruz. Eşim bana benzeyen bir kızımızın olmasını çok istiyor.



