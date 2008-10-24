Sever, beraat etmemiş

"Atatürk iki kadını idare etmiş" sözü nedeniyle dava edilen ve Basın Savcılığı'nın takipsizlik kararını kamuoyuna "beraat" olarak yansıtan Seray Sever'e hapis istemiyle yine dava açılacak.



Sunucu Seray Sever'in, "Herşey Dahil" adlı TV programında "Latife ve Fikriye" adlı oyunu değerlendirirken sarf ettiği sözler tartışılmaya devam ediliyor. Güzel sunucu program sırasında "Atatürk hem Kurtuluş Savaşı'nı yapmış hem de iki kadını idare etmiş" deyince tartışma çıkmıştı.



Emekli Muvazzaf Uzmanlar Derneği, Sever hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Basın Savcılığı ise bu durum karşısında takipsizlik kararı vermiş ve Sever'in suç kastının bulunmadığına işaret etmişti. Savcılık, Sever'in "latife yaptığını" belirttiği takipsizlik kararında, şüphelinin gazetelerde çıkan ve Atatürk'e bağlılığını işaret eden röportajlarını dayanak almıştı. Ancak İstanbul 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Sever'in yargılanması gerektiğine karar verdi.



Sever, İstanbul Basın Savcılığı'nın önceki hafta verdiği kararı mahkeme kararı gibi yansıtmış ve basına "Türk adaleti, Atatürk ilkelerine ne kadar saygılı olduğumu ortaya koydu. Umarım bu davanın sonucu, Atatürk ve benim üzerinden magazin yapmaya çalışan insanlara iyi bir ders olmuştur" demişti.



Üç yıla kadar hapis



Savcılığa suç duyurusunda bulunan Emekli Muvazzaf Uzmanlar Derneği'nin itirazı üzerine İstanbul 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi kararı kaldırdı. Mahkeme buna gerekçe olarak "Delillerin değerlendirilmesini mahkemenin yapması gerekir" dedi.



Yasaya göre itiraz üzerine kaldırılan takipsizlik kararlarından sonra savcılığın önünde sadece dava açma seçeneği kalıyor. Beyoğlu Başsavcılığı, Sever hakkında "Atatürk'ün manevi şahsına hakaret" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açacak.

