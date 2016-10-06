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Kültür-Sanat

Sevenleri Yaşar Kemal'i doğum gününde andı

Geçtiğimiz yıl Şubat ayında yitirdiğimiz Türk Edebiyatı'nın çınarlarından Yaşar Kemal, sosyal medyada paylaşılan mesajlarla anılıyor

06 Ekim 2016 15:53

Geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren Türkçe edebiyatın çınarı, dünya yazarı, gazeteci Yaşar Kemal, doğum gününde sevenleri tarafından anıldı. Türk edebiyatı denince akla gelen ilk isimlerden olan ve öykü, deneme ve roman gibi türlerde sayısız eser veren Kemal, doğum gününde de unutulmadı.

6 Ekim 1923'te dünyaya gelen Yaşar Kemal doğum günü birçok sosyal medya kullancısı tarafından kutlandı.

Yaşar Kemal sosyal medyada anıldı

Yaşar Kemal kimdir?

1923 yılında doğan Yaşar Kemal, Türk edebiyatının en önde gelen yazarlarından biriydi. İlk öykü kitabı Sarı Sıcak'ta da yer alan Bebek Öyküsü ile ilk romanı İnce Memed, Cumhuriyet'te tefrika edildi.

İnce Memed, yaklaşık kırk dile çevrilerek yayımlandı ve kitaplarının yurtdışındaki baskısı yüz kırktan fazla oldu.

Yaşar Kemal pek çok yapıtında Anadolu'nun efsane ve masallarından yararlandı. PEN Yazarlar Derneği üyesiydi. Nobel Edebiyat Ödülü'ne de aday gösterilen ilk Türk yazardır.

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