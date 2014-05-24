Seven Hill'in kurucusu intihara kalkıştı!

Beşiktaş Balmumcu'da Seven Hill'in 67 yaşındaki kurucusu Bektaş Özbek elinde silahı ile intihar girişiminde bulundu.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda Balmumcu mevkisinde bulunan bir benzin istasyonunda intihar girişiminde bulunan şahsın, tekstil markası Seven Hill'in 67 yaşındaki eski patronu Bektaş Özbek olduğu ortaya çıktı. Şahıs saat 16.30 sularında benzin istasyonunun içindeki kafede otururken birden ayağa kalktı ve elindeki silahı alnına dayayarak "İntihar edeceğim" diyerek bağırdı.

İntihar girişiminin gerçekleştiği yerin karşısındaki binada da keskin nişancılar konuşlandı. Benzin istasyonunda yaşanan bu durum nedeniyle her ihtimale karşı olay yerine itfaiye ve ambulans geldi. Olaydan dolayı Zincirlikuyu'dan Beşiktaş'a inen cadde üzerinde yoğun bir trafik oluştu.

‘Dolandırıldım’

Olay sırasında benzin istasyonundaki kafede oturan Sabah Gazetesi Editörü Volkan Üstünyıldız yaşananları şöyle anlattı:

"Ben kafeye gittiğimde bu adam da içeride oturuyordu. Bir süre sonra ayağa kalkıp kapının önüne çıktı ve silahını çıkardı. Kurşunu namluya veren adam, bir işadamı olduğunu ve buradaki otomotiv firmasının sahibi tarafından dolandırıldığını iddia etti. 23 gündür onunla görüşmek istiyorum. Ama benimle görüşmüyor. ‘Buraya gelmezse intihar ederim’ dedi"

Oğlu geldi

İntihar girişiminde bulunan şahsın kimliğinin tespit edilmesinin ardından yakınlarına ulaşılarak haber verildi. Bektaş Özbek'in oğlu Barış Özbek olay yerine gelerek babasını sakinleştirdi. Bektaş Özbek oğlunun gelmesinin ardından eylemine son verdi.

Bektaş Özbek kimdir?

Hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren Seven Hill, 1998 yılında İstanbul'da tekstilci Bektaş Özbek liderliğinde kuruldu. Seven Hill, yaklaşık 1400'den fazla çalışanı ve 70'den fazla mağazası bulunan İstanbul merkezli hazır giyim markası.