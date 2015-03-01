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Yaşam

'Sevdiğin tarafından reddedilmeyi kaldıramıyorsan halihazırda depresyonda olabilirsin'

Depresyonda olmayan deneklerin reddedildiklerinde rahatlatıcı ve sakinleştirici kimyasalları salgılarken, depresyondaki deneklerde bu salgıya rastlanmadı

01 Mart 2015 14:39

'Sevdiğin tarafından reddedilmeyi kaldıramıyorsan halihazırda depresyonda olabilirsin'

Depresyonda olmayan deneklerin reddedildiklerinde rahatlatıcı ve sakinleştirici kimyasalları salgılarken, depresyondaki deneklerde bu salgıya rastlanmadı

ABD’deki Michigan Üniversitesi’nden bilim insanlarının gerçekleştirdiği yeni bir araştırma terk edilmeyi ya da sevdiği bir kişi tarafından reddedilmeyi bir türlü atlatamayan kişilerin hali hazırda depresyon hastası olabileceğini ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, yaptıkları deneylerde depresyon hastası olan kişilerin beyinlerinin “reddedilme duygusu” ile baş etmelerini sağlayacak doğal opioidleri salgılamadığını gördüklerini belirtti.

 

Reddedilmek sorun yarattı

 

Hürriyet’ten Birce Bora’nın haberine göre, deney kapsamında depresyon geçiren 17 ve sağlıklı 18 kişiye, karşı cinsten bir grup insanın sosyal medya profillerini gösteren araştırmacılar “Tüm deneklerden en çekici buldukları kişiyi seçmelerini” istedi. Deneklere “Seçtikleri kişinin kendilerini beğenmediğini” söyleyen araştırmacılar, yaptıkları testlerde depresyonda olmayan deneklerin beyinlerinin bu haberle baş edebilmek için “doğal opioid” olarak anılan rahatlatıcı ve sakinleştirici kimyasalları salgıladığını, depresyondaki deneklerde ise böyle bir salgıya rastlanmadığını belirtti.

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