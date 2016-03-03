Sevan Nişanyan'a ikinci hücre cezası

Yazar Sevan Nişanyan, "Cezaevinde infaz memurlarına rüşvet teklif etmek" suçundan açılan davada 6 gün hücre hapsine çarptırıldı. Nişanyan daha önce de "cezaevine internet sağlayıcı cihaz sokmak" suçundan 11 gün hücre hapsi cezası almıştı.

CNN Türk'ün haberine göre, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" ve "mühür bozma" suçlarından Söke Kapalı Cezaevi'nde tutuklu olan Nişanyan'ın, daha önce Söke Açık Cezaevi'nde tutuklu kaldığı dönemde "infaz memurlarına rüşvet teklif etmek" suçu nedeniyle açılan dava Söke İnfaz Hakimliğinde görüldü.

Nişanyan suçlamaları kabul etmedi

Duruşmaya cezaevinden telekonferans sistemiyle katılan Nişanyan, suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Avukat Murat Artçı ise suçlamaların "mantık dışı" olduğunu savunarak idari suçun kaldırılmasını talep etti.

Hakim, "rüşvet teklif etmek" suçundan Nişanyan'ın 6 gün hücre hapsiyle cezalandırılmasına karar verdi. Avukat Artçı, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Hangi maksatla rüşvet teklif ettiğini bilmediğimiz dosyadan dolayı 6 gün hücre cezası verildi. Karara karşı üst mahkemeye itirazımızı yapacağız" ifadesini kullandı.

11 gün ceza almıştı

Nişanyan, geçen hafta da iki ayrı idari disiplin cezasıyla hakim karşısına çıkmış, "cezaevine internet sağlayıcı cihaz sokmak" suçundan 11 gün hücre hapsi cezasına çarptırılırken "usulsüz şekilde mektup göndermek" suçundan verilen kınama cezası ise kaldırılmıştı.

Nişanyan, İzmir’in Şirince köyünde kendine ait arazi üzerine evler yapmış ancak arazinin sit alanı içinde olduğu gerekçe gösterilerek inşaat mühürlenmişti. İnşaat iki kez mühürlenmesine rağmen evi tamamlayan Nişanyan, hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile İmar Kanunu’na muhalefetten açılan dava sonucu 11 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 2 Ocak 2014’te Söke Açık Cezaevine konulan Nişanyan, daha sonra Söke Kapalı Cezaevine nakledilmişti.