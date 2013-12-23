Sevan Nişanyan teslim oldu

Sevan Nişanyan, kaçak inşaat yapmak iddiasıyla yargılandığı ve hakkında 2 yıl hapis cezası öngören mahkeme kararının Yargıtay tarafından onanmasının ardından bugün Selçuk Savcılığına resmen teslim oldu.

Nişanyan, teslim olduğunu ve iki yıl hapis yatacağını Twitter'dan açıkladı. Nişanyan “Bugün Selçuk savcılığına resmen teslim oldum. 2 Ocak'ta Torbalı Cezaevine giriyorum. Tahminimce net 2 yıl yatacağım, ama tam bilen yok” dedi.

Nişanyan, 2 Ocak 2014 tarihinde Torbalı Cezaevine girecek.

'Balbay çıkınca bana yer açılmış'

Sevan Nişanyan, hapis kararının kesinleşmesinin ardından, "2008 yılından beri süren, temyize, Yargıtay'a gitmiş bir dava dosyasıydı. Karar verilmiş. Haftaya hapse giriyorum, 2 sene yatacağım, Balbaylar filan çıkınca yer açılmış herhalde vatan sağ olsun!" açıklamasını yapmıştı.