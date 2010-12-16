-SEVAHİR BAYINDIR KOLTUK DEĞNEĞİ İLE KÜRSÜDE TBMM (A.A) - 16.12.2010 - TBMM Genel Kurulunda, Gümrük Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, SHÇEK, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü bütçeleri görüşülüyor. BDP Grubu adına konuşan Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, Türkiye'nin sosyal devlet olma konusunda çok yol kat etmesi gerektiğini savundu. İşsizliğin Türkiye'nin en büyük sorunu olduğunu ve AK Parti'nin bu soruna yönelik ciddi bir çözümünün olmadığını savunan Ata, Türkiye'de yoksullukla mücadelenin ''yoksulluğu azaltmadığını'' söyledi. Ata, sosyal dayanışmaya ve yardımlaşmaya ayrılan payın yetersiz olduğunu öne sürdü. Bacağı kırık olduğu için bir süredir tedavi gören BDP Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır, bu süreç içerisinde ilk kez Genel Kurula geldi. Kürsüye koltuk değneğiyle çıkan Bayındır, ''olma ya da olmamak'' sözünü İngilizce ve Kürtçe de söyledi. Bayındır, ''Bu, sizi yaraladı mı?'' diye sordu. Milletvekillerine ''Bugün burada bu halde konuşmamın sorumlusu hepiniz değil misiniz?'' diye seslenen Bayındır, ''Devletin resmi ideolojisi değil midir? Beni yok ederseniz Kürt halkını da yok edeceğinizi mi sanıyorsunuz? Bedenim lime lime de olsa bir bacağım değil iki bacağım da kırılsa beni ruhen, inanç olarak özgürlük mücadelemden asla vazgeçiremeyeceksiniz'' dedi. Bayındır, Devlet Bakanı Aliye Selma Kavaf'a yönelik, ''Kadından sorumlu Bakansınız. Benim hakkımı aramak, soruşturmak, bu şiddetin sonuçlarını ortaya çıkarmak sizin göreviniz değil miydi? Hiç bir şey yapmadınız'' diye konuştu. Kavaf'ı istifaya davet eden Bayındır, ''Benim hakkımı aramıyorsanız, haklarını savunmakla sorumlu olduğunuz kadınların haklarını da arayamazsınız. Adınız kadından sorumlu ama neden sorumlu olduğunuz belli değil'' dedi. Bayındır, konuşması sırasında söz atılması üzerine AK Parti Konya Milletvekili Hasan Angı'ya dönüp koltuk değneğini göstererek ''Benim T.C. kimlik numaram bu, zoruna mı gitti? Otur oturduğu yerde'' karşılığını verdi.