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Sette rahatsızlanan oyuncu Kate Beckinsale hastaneye kaldırıldı

Belindeki şiddetli ağrılar nedeniyle hastaneye götürüldü

11 Eylül 2021 10:01

Hollywood sinemasının tanınan yıldızlarından İngiliz oyuncu Kate Beckinsale hayranlarını korkuttu. Prisoner's Daughter filminin çekimleri için Las Vegas’ta bulunan 48 yaşındaki oyuncu, sette rahatsızlanınca apar topar hastaneye kaldırıldı.

TMZ’nin haberine göre Beckinsale’in belindeki şiddetli ağrılar nedeniyle hastaneye götürüldüğü öne sürüldü. Beckinsale’in çekimler sırasında kendisini sakatlayıp sakatlamadığı konusunda bir detay paylaşılmadı.

Oyuncunun hastanedeki kontrollerinin ardından durumunun netlik kazanacağı belirtiliyor.

Kate BeckinsaleoyuncuHollywood
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