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SETA Direktörü: Fırat Kalkanı harekâtının, Fırat Mızrağı'na dönüşmesi gerek

"Türkiye, kesinlikle PYD’nin Suriye’de etkinlik sahasını arttırmasını engellemeye çalışacaktır"

02 Nisan 2017 20:16

SETA Strateji Araştırma Direktörü Hasan Basri Yalçın, geçtiğimiz günlerde sona erdiği açıklanan Fırat Kalkanı Harekâtıyla ilgili olarak "Fırat Kalkanı Harekatı’nın stratejisi DEAŞ’a karşı saldırı, PYD’ye karşı savunmaydı. Şimdi DEAŞ’a karşı savunma, PYD’ye karşı saldırı pozisyonuna geçecektir. Yani Fırat Kalkanı’nın Fırat Mızrağı’na dönüşmesi gerek" görüşünü dile getirdi. 

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 21 Ağustos’ta başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı’nı 29 Mart’ta sona erdirdiğini yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Ancak bu açıklamanın ardından CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, ihtiyaç olması halinde Türkiye’nin yeni bir harekata başlamakta tereddüt etmeyeceğini söyledi.

Başbakan Yıldırım, “Bundan sonra gerek DEAŞ'a yönelik gerek başka bir şekilde bizim güvenliğimizi tehdit edecek bir şey olursa, herhangi bir icraat yaparsak bu yeni bir harekattır. Yani Fırat Kalkanı Harekatı bitmiştir, bundan sonra ihtiyaç olması halinde artık yapılabilecek bir hareket artık başka bir isimle anılacak" diye konuştu.

Amerika'nın Sesi'ne konuşan Hasan Basri Yalçın, şunları söyledi:

“Fırat Kalkanı Harekatı’nın stratejisi DEAŞ’a karşı saldırı, PYD’ye karşı savunmaydı. Şimdi DEAŞ’a karşı savunma, PYD’ye karşı saldırı pozisyonuna geçecektir. Yani Fırat Kalkanı’nın Fırat Mızrağı’na dönüşmesi gerek. Türkiye, kesinlikle PYD’nin Suriye’de etkinlik sahasını arttırmasını engellemeye çalışacaktır. Elbette bunun bazen askeri bazen diplomatik ve siyasi tercihler öne çıkacaktır. Tabii Türkiye’nin mızrağını engellemek için sahada diğer güçler de kalkanlarını çektiler. Ama herkes mızrağını saplayacak alan arıyor. Ama Suriye’de bir oldu bitti yapılmak istenirse ve bu Türkiye’ye dayatılsa bile Türkiye Cumhuriyeti buna karşı elinden gelen mücadeleyi ortaya koyacaktır. Çünkü bu Türkiye için hayati önemde"

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