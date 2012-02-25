Set ekibi kaza yaptı: 1 ölü

T24 - TRT-1’de yayınlanan ve çekimleri Sapanca’da yapılan 'Mavi Kelebekler’ dizisinin set ekibini taşıyan karavan Sapanca- İzmit yolunda kaza yaptı. Karavanla çarpışan otomobilin sürücüsü Erhan Alemdar yaşamını yitirdi.

Kaza gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Sapanca Kırkpınar Mahallesi’nde çekimleri süren ’Mavi Kelebekler’ dizisin seti ekibini taşıyan 83 yaşındaki Fahri Patik yönetimindeki 34 AJ 1297 plakalı karavana, Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi şehit Cevdet Koç Caddesi’nden İzmit yönüne giden 36 yaşındaki Erhan Alemdar’ın kullandığı 41 EL 054 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobilde bulunan sürücü Erhan Alemdar otomobilde sıkıştı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından araçtan çıkartılan sürücü Alemdar kaldırıldığı Adapazarı ToyotaSa Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi’nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak öldü.

Kazada çarpma anı yol üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.