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Set çalışanları Meryem Uzerli'ye kızgın

Burcu Alptekin: Burada hakkını ve emeğini yediğiniz 200 kişilik bir ekip ve onların aileleri var

28 Mayıs 2013 15:33

Muhteşem Yüzyıl'daki koşullardan şikayet ederek çekimleri bırakan Meryem Uzerli'ye Yönetmen Asistanı Burcu Alptekin'den tepki geldi.

Muhteşem Yüzyılı'ın çekimlerini yarıda bırakıp tedavi görmek için Berlin'e gitmesiyle dizinin sezon finali 1hafta erkene çekildi. Bu durum en çok 1 bölüm eksik ücret alacak olan set çalışanlarını üzdü.

Tepkisini Instagram hesabından paylaşan Burcu Alptekin, "Meryem Uzerli haftada 5 gün, maksimum 10 saat çalışan, pamuklarda yaşatılan bir oyuncuydu. Aldığı para kimseyi ilgilendirmez ama otelinin masraflarını yapım şirketinin karşıladığı, sete özel araba ve şoförüyle gelen, haftalık izinleri dışında 4 gün de Almanya’ya gitme lüksü olan bir oyuncuydu. Nisanda 15, martta 11 gün çalışmıştı. Acaba kim kimi sömürdü? Hayat ne tuhaf Sayın Meryem Uzerli. Burada hakkını ve emeğini yediğiniz 200 kişilik bir ekip ve onların aileleri var" dedi.

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