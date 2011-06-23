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Dünya

SESTEN 3,5 KAT DAHA HIZLI UÇAK PARİS (A.A)

23 Haziran 2011 19:40

-SESTEN 3,5 KAT DAHA HIZLI UÇAK PARİS (A.A) - 23.06.2011 - Dünyanın en büyük havacılık fuarı olarak nitelendirilen "Paris Air Show"da HyperMach firması, 20 yıl sonra üretmeyi hedeflediği "Supersonic" modelini tanıttı. Fransa'nin başkenti Paris yakınlarındaki Bourget Havaalanı'nda devam eden fuarda AA muhabirine konuşan HyperMach Başkanı Richard Lugg, 20 yolcu kapasiteli uçağı işadamları için planladıklarını anlattı. Lugg, uçağın, yer çekiminin daha az olduğu yerlerde hibrit motorları sayesinde 30 km yükseğe çıkarak, sesten 3,5 kat hızlı uçacağını belirtti. Supersonic'in hibrit motorlarının, Concorde'da kullanılan Rolls Royce motorlarından yüzde 30 daha az yakıt tüketeceğini belirten Lugg, bu uçakla Paris-New York yolculuğunun 1 saat 45 dakika süreceğini kaydetti. Havacılık fuarında daha önce de EADS firması, 2050 yılında piyasaya sürmeyi planladığı ZEHST modelini tanıtmıştı.

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