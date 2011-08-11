T24 LogoT24 Logo
Dünya

SESTEN 20 KAT HIZLI UÇACAK ANKARA (A.A)

11 Ağustos 2011 13:32

-SESTEN 20 KAT HIZLI UÇACAK ANKARA (A.A) - 11.08.2011 - Sesin 20 katı hızla giden ve Londra'dan Sydney'e bir saatten az zamanda ulaşabilecek  dünyanın en hızlı uçağının deneme uçuşu bugün yapılacak. Falcon HTV-2, bir roketle uzaya fırlatıldıktan sonra saatte 13 bin kilometre hızla dünyaya doğru uçacak. Hipersonik uçağın deneme uçuşu başarılı olursa, yörünge altı seyahatte yeni rekorlara imza atılacak ve süper silahlar çağının yolu açılacak. Hava koşulları uygun olursa insansız uçak, California'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden fırlatılacak ve daha sonra iliştirildiği roketten ayrılacak.  Uçağın, normal bir uçakla 5 saatten fazla süren New York-Los Angeles arasını 12 dakikada uçması bekleniyor.  Proje, Pentagon ile Savunma Gelişmiş Araştırma Projeleri Kurumu (DARPA) tarafından geliştirildi. ABD ordusu, bu projenin hayata geçmesi halinde, teröristleri ve "haydut devletler" diye tabir ettiği ülkeleri dünyanın her yerinden bir saatten az zamanda vurabilme kapasitesine sahip olacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24