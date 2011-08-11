-SESTEN 20 KAT HIZLI UÇACAK ANKARA (A.A) - 11.08.2011 - Sesin 20 katı hızla giden ve Londra'dan Sydney'e bir saatten az zamanda ulaşabilecek dünyanın en hızlı uçağının deneme uçuşu bugün yapılacak. Falcon HTV-2, bir roketle uzaya fırlatıldıktan sonra saatte 13 bin kilometre hızla dünyaya doğru uçacak. Hipersonik uçağın deneme uçuşu başarılı olursa, yörünge altı seyahatte yeni rekorlara imza atılacak ve süper silahlar çağının yolu açılacak. Hava koşulları uygun olursa insansız uçak, California'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden fırlatılacak ve daha sonra iliştirildiği roketten ayrılacak. Uçağın, normal bir uçakla 5 saatten fazla süren New York-Los Angeles arasını 12 dakikada uçması bekleniyor. Proje, Pentagon ile Savunma Gelişmiş Araştırma Projeleri Kurumu (DARPA) tarafından geliştirildi. ABD ordusu, bu projenin hayata geçmesi halinde, teröristleri ve "haydut devletler" diye tabir ettiği ülkeleri dünyanın her yerinden bir saatten az zamanda vurabilme kapasitesine sahip olacak.