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Yaşam

Sessiz yürüyüşle anıldılar

Hatay'da ODTÜ'ye destek eylemleri sırasında hayatını kaybeden Ahmet Atakan'ın anısına 'sessiz yürüyüş' etkinliği düzenlendi

22 Eylül 2013 23:18

 

Hatay'da ODTÜ'ye destek eylemleri sırasında hayatını kaybeden Ahmet Atakan'ın anısına "sessiz yürüyüş" etkinliği düzenlendi.

Atakan'ın yaşamını yitirdiği Armutlu Mahallesi'nde toplanan vatandaşlar, üzerlerindeki siyah tişörtlerle Atakan'ın düştüğü caddeye geldi. Ellerindeki kırmızı karanfilleri Atakan'ın düştüğü yere bırakan grup üyeleri, daha sonra Gündüz Caddesi'nden Çekmece beldesindeki Atakan'ın mezarına yürüdü.

Yürüyüşe daha önceki gösterilerde hayatını kaybeden Abdullah Comert'in abisi Zafer Cömert, Ahmet Atakan'ın abisi Süleyman Atakan, annesi Emsal Atakan ve Abdullah Cömert'in Annesi Hatice Cömert  katıldı.

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