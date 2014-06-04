'Sessiz terminal' uygulaması başladı

Artık havalimanlarında yolcu anonsu yapılmayacak ve ilk pilot uygulama Atatürk Havalimanı'nda başladı.

Son yıllarda havalimanlarında anons kirliliğinin giderek artması üzerine, bir dizi yeni önlem alınmaya başladı.

İlk pilot uygulamayı, TAV Havalimanları Holding, 'Sessiz terminal' adıyla Atatürk Havalimanı'nda başlattı.

Artık "Uçağa geç kalan sayın... Bu sizin için yapılan son çağrıdır. Lütfen uçağa bininiz" anonsu yapılmayacak.

Uygulamaya göre, terminalde sadece kapı değişikliği anonsu yapılacak. Bununla birlikte, terminal içerisinde ekran sayıları artırılıp büyütüldü. Yolcuların uçaklarını bu ekranlardan takip etmesi isteniyor.