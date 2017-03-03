Sessions Rusya bağlantısı soruşturmasından çekildi

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions seçim kampanyası sırasında Rusya'nın Washington Büyükelçisi ile konuşmuş olması nedeniyle artan bir şekilde eleştiriliyor. Sessions, Rusya'nın Amerikan seçim kampanyasına müdahaleye teşebbüs etmiş olabileceği ile ilgili soruşturmaya katılmayacağını duyurdu. Adalet Bakanı bunun suçun itirafı gibi algılanmaması gerektiğini belirtirken, Demokrat Parti Sessions'un istifasını talep etti.

‘New York Times' gazetesinin bir haberinde Başkan Donald Trump'ın çevresindeki güvendiği kişilerin Rusya Büyükelçisi Sergel Kisliyak ile buluştukları belirtiliyor. Sessions, Trump göreve başlamadan Rusya'nın temsilcisi ile iki kez buluştuğunu Senato'dan gizlediği için Demokratlar tarafından Senato'ya yanlış bilgi vermekle suçlanıyor.

Başkan Donald Trump Twitter'den paylaştığı mesajında Adalet Bakanı'nı savundu ve Sessions'un dürüst bir insan olduğunu ve yanlış beyanatta bulunmadığını yazdı. Trump, "Sessions sorulara daha ayrıntılı açıklama getirebilirdi ama bu ondan istenmedi”, dedi. Seçimi kaybeden Demokratların prestiji kurtarma çabası içinde olduklarını öne süren ABD Başkanı asıl konunun gizli bilgilerin aktarılıp aktarılmadığı olduğunu ve Adalet Bakanı'nın ‘cadı avına' uğratıldığını savundu.

Jeff Sessions aynı zamanda Cumhuriyet Başsavcılığı görevini de uhdesinde bulundurduğu için Federal Soruşturma Teşkilatına (FBI) da başkanlık ediyor. FBI, Rusya'nın başkanlık seçim kampanyasına müdahale etme girişiminde bulunduğuna dair iddiaları soruşturuyor. Donald Trump Sessions'a güvendiğini ancak Adalet Bakanı olmadan önce Rusya Büyükelçisi ile buluştuğundan haberi olmadığını söyledi. CNN televizyonu ve ‘New York Times' gazetesi Trump'un çevresindeki kişilerin seçim kampanyası sırasında Rus istihbarat mensuplarıyla buluştuklarını bildirmişti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in göreve gelmeden önce Rus yetkililerle Rus diplomatlarına uygulanan yaptırımlar hakkında görüştüğü ortaya çıkmış, Başkan Trump da yardımcısı Pence'ye yanlış bilgi verdiği gerekçesiyle Flynn'i görevden almıştı.

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DW, dpa/AG, BÖ