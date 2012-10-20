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Bilim / Teknoloji

Sesli tweet dönemi başlıyor

Mobilera ve Jamii işbirliğiyle tweet atmanın sesli versiyonunu hayata geçiriyor

20 Ekim 2012 14:28

Mobilera ve Jamii güçlerini birleştirerek, tweet atmanın sesli versiyonunu hayata geçiriyor.

80 ülkede verilecek olan “JamiiCall” ile elinde cep telefonu olan herkes sevdikleri ünlülerin yorumlarını kendi seslerinden dinleyebilecekler.

Mobilera, Almanya merkezli WebVoiceCast adlı platformu sağlayan ve T-Ventures / Deutsche Telekom ortaklığı da bulunan mobil iletişim teknolojileri şirketi Jamii ile gerçekleştirdiği işbirliği sayesinde 80 ülkede sesli tweet dönemini başlatıyor.

Söz konusu hizmet sayesinde akıllı telefonu olan veya olmayan herkes, sevdikleri ünlülerin yorumlarını, yine ünlülerin kendi seslerinden anlık olarak dinleyebiliyor, takip ettikleri markaların mesaj ve kampanyalarına, sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgilendirmelere ve kurumsal duyurulara telefonları üzerinden dahil olabiliyorlar.

JamiiCall ile ünlüler, markalar, devlet kurumları, STK’lar,  kendi Facebook sayfaları üzerinden takipçilerine gönderdikleri sesli mesajların ilk 15 saniyelik kısmını yayınlayarak, bu mesajları beğenenlerin mesajın tamamını ceplerinden dinleyebilmesine olanak tanıyor.

Mobilera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferda Kertmelioğlu, “Hem Jamii, hem de Mobilera’nın uluslararası ağı sayesinde bu servisimiz, başta Türkiye ve Mobilera’nın halihazırda aktif operasyonlarının bulunduğu Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde olmak üzere, 80’den fazla ülkede kullanılabilir hale gelecek. Dünyadaki en yenilikçi fikir ve uygulamaları yaratarak insan hayatının her noktasına kalite ve keyif katacak, yepyeni ve yüksek katma değerli çözümler üretmeye devam edeceğiz.” ifade etti.

JamiiCall ile sesi yeniden mobil pazarlamanın merkezine getirdiklerine söyleyen Jamii Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Frank Wagner, “İmza attığımız bu stratejik işbirliği sayesinde Mobilera’nın güçlü olduğu Türkiye ve EMEA bölgesindeki tüm cep telefonu kullanıcıları bu devrimsel servisten yararlanabilecek. Kitlelerin hayran olduğu ünlüler ile farklı ve başarılı kampanyalara imza atmayı hedefleyen markalar bu servis ile insan sesinin sağlayacağı duygusal bağı kurabilecekler.” dedi.

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