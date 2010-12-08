Sesiz sedasız bir veda

T24 - Melek Ceyla Gölcüklü’nün pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetmesi çevresini üzüntüye boğdu. Gölcüklü’nün arkadaşı Nalan Aksoy, “Hastalığından bize bahsetmedi” dedi.



Cemiyet dünyası 38 yaşında pankreas kanserine yenik düşen Melek Ceyla Gölcüklü’nün şokunu yaşıyor. 15 yaşında bir kızı olan sosyetenin en eğitimli ve en güzel kadınlarının başında gelen Gölcüklü’nün geçen temmuz ayında yaşadığı karın ağrısının ardından 5 ay gibi kısa bir süre içinde ölüme gitmesi yakın çevresini büyük üzüntüye boğdu. Amerikan Hastanesi’nden ve doktorlardan basına bilgi verilmemesini özellikle rica eden Gölcüklü ailesi sessizliğini koruyor. Hastane görevlileri bu nedenle soranlara “Bizde o isimde bir hasta yok” cevabını verdi.



Gölcüklü’nün 2005 yılında boşandığı ve kendisine 140 milyon dolarlık boşanma tazminatı veren kızı Lal’in babası İran asıllı İngiliz iş adamı Shery Shahnavaz’ın da İstanbul’a geldiği öğrenildi. Hastalığının son evresine gelen ve Amerika’daki doktorların geç teşhis nedeniyle yapılacak bir şey kalmadığını söylediği Gölcüklü’nün dargın ayrıldığı eski eşini helalleşmek için İstanbul’a çağırdığı belirtildi. İlk uçakla gelip eski hayat arkadaşıyla vedalaşan Shahnavaz’a Gölcüklü’nün “Kızıma iyi bak” dediği öğrenildi.





‘Hayat çabuk geçiyor’ demişti



Son olarak Hello dergisi için mutfakta objektif karşısına geçen “Mutluluğu kendi içimizde aramalıyız. Hayat çok çabuk geçiyor. Önemli olan ne kadar uzun değil, ne kadar mutlu yaşadığımız. Zenginlik, güzellik, şöhret bir yere kadar” diyen Gölcüklü’nün yakın arkadaşlarından Nalan Aksoy, “En son ağustosta yemek yedik. Meğer o dönem hastalığını biliyormuş ama bundan bize bahsetmedi. Keyifliydi, dergi çekimi yaptı. Eylül ayında ortadan kayboldu. Avrupa’ya gittiğini düşündüm. Önceki gün gelen ölüm haberiyle şoke oldum. Büyük acı yaşadım. Bu konu benim için çok hassas. Aynı hastanede, 12 yıl önce 38 yaşında olan ablamı pankreas kanserinden kaybettim” dedi.





İNSANLAR NEDEN ETKİLENİYOR?



Ceyla Gölcüklü’nün pankreas kanserine yenilmesinin ardından birçok kişi üzüldüğünü söyledi. Peki bu ölüm, Gölcüklü’yü tanımayan yüzlerce kişiyi neden etkiledi?

Psychology Today dergisinde geçen yıl yayınlanan bir araştırmaya göre insanlar ünlü kişileri ölümsüzlükle eşdeğer tutuyor. Magazin sayfalarında güzel kıyafetleri, lüks yaşamları ve mutluluklarıyla yer alan bu kişilerin “sorunsuz” gözüken hayatları, insanlara kendi yaşamlarındaki eksikleri unutturuyor, bu kişilerin dokunulmaz olduğu ilüzyonunu yaratıyor.

İşte uzmanlar ünlü kişilerin ölümünün bu ilüzyonu bozduğunu, bu nedenle insanları derinden etkilediğini söylüyor.



Psikoloji profesörü John Lucas bu tip ölümlerin insanlara kendi ölümlerini hatırlattığını, bu nedenle insanları mutsuz ettiğini anlatıyor. Psychology Today’in yayınladığı araştırmada insanların, içinde beğendikleri bir ünlünün olduğu uçağın düşme ihtimalini düşük hesapladığı görülüyor, bu araştırma insanların şöhretlerle ölümsüzlüğü özdeşleştirmesine kanıt olarak gösteriliyor.



Michael Jackson gibi yıllarca şöhret olmuş kişiler öldüğünde ise insanlar hem ölümsüz olmadıklarını hatırlıyor hem de kendi geçmişlerini kaybettiklerini hissettikleri için üzülüyorlar. Bu nedenle ünlüler öldüğünde insanlar büyük tepki göstererek dostunu kaybetmiş gibi gözyaşlarına boğuluyorlar.





Ölen ünlüler



Bugüne kadar pankreas kanserinden ölenlerin arasında Patrick Swayze, Yıldırım Aktuna, Özhan Canaydın, Ufuk Güldemir, Arif Mardin yer alıyor. Apple’ın kurucusu Steve Jobs ise pankreas kanseri tanısı konduğu halde hâlâ hayatta olan ender ünlülerden. Jobs’un karaciğer nakli yaptırarak hayatta kaldığı düşünülüyor.





