Sesi kısılan Binali Yıldırım'ın imdadına Sare Davutoğlu yetişti

AKP 2. Olağanüstü Kongresi'nde genel başkan seçilen Binali Yıldırım’ın konuşma yaparken sesi kısıldı. Yıldırım'ın sesi kısılınca devreye Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu'nun girdiği öğrenildi. Davutoğlu'nun özel bir karışım hazırlatarak Yıldırım’a gönderdiği belirtildi.

Hürriyet'in Başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre; Binali Yıldırım’ın konuşma yaptığı sırada sesinin kısıldığını gören Sare Davutoğlu, hemen özel bir karışım hazırlama talimatı verdi. Başbakanlık çalışanları tarafından hazırlanan karışım, Binali Yıldırım konuşma yaptığı sırada kürsüye gönderildi. Yıldırım sahnede zor anlar yaşadığı sırada karışımdan içti ve sesi büyük oranda rahatladı.

Yıldırım konuşması sırasında sesi kısılınca, "Sesime inat sizlerle muhabbet etmeye devam edeceğiz. Sesim kısıldı ama gönülden gönle giden yolları hiç kimse engelleyemez. Yeni anayasayı, başkanlık sistemini getirmeye hazır mısınız?" demişti.