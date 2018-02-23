T24 LogoT24 Logo
Spor

Sesi Görenler İstanbul Cup 1-7 Mart'ta Riva'da yapılacak

İSTANBUL / DHA TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Milli Takımı, Dünya Şampiyonası öncesi 1-7 Mart tarihlerinde Riva'da düzenlenecek İstanbul Cup'ta mücadele edec

23 Şubat 2018 14:49

İSTANBUL / DHA

TFF\'nin \"Türkiye Futbol Oynuyor\" projesi kapsamında destek verdiği Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Milli Takımı, Dünya Şampiyonası öncesi 1-7 Mart tarihlerinde Riva\'da düzenlenecek İstanbul Cup\'ta mücadele edecek.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri\'nin ev sahipliği yapacağı turnuvada Türkiye\'nin yanı sıra İspanya, Fas, Rusya ve İtalya yer alacak.
Milli Takımımız, Avrupa üçüncülüğünün ardından 2015\'te Avrupa şampiyonluğu yaşadı ve 2017\'de yapılan Avrupa Şampiyonası\'nda ilk beşe girerek Dünya Şampiyonası\'na katılmaya hak kazandı. Milliler, 8-18 Haziran 2018 tarihlerinde İspanya\'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası\'na ikinci kez katılma hakkı elde etti.
İstanbul Cup\'a beş ülke temsilcisi katılacak ve alınan puanlar dünya sıralamasını etkiyecek. Dünya sıralamasında Türkiye 6., Dünya Şampiyonası\'na ev sahipliği yapacak olan İspanya ise 4. sırada yer alıyor. Rusya, son Avrupa şampiyonu, Fas ise son Afrika şampiyonu unvanı ile turnuvaya katılıyor.
İstanbul Cup\'ta maç programı ise şöyle;
2 MART CUMA
14:00 Türkiye-Fas
16:30 Rusya-İspanya
3 MART CUMARTESİ
10:30 İspanya-Fas
14:30 İtalya-Türkiye
4 MART PAZAR
10:30 Türkiye-Rusya
14:30 Fas-İtalya
5 MART PAZARTESİ
10:30 İtalya-İspanya
14:30 Fas-Rusya
6 MART SALI
10:30 Rusya-İtalya
14:00 İspanya-Türkiye

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA TFFFutbol Oynuyor"Görme Engelliler Spor FederasyonuSesi Görenler Milli Takımı DünyaMartRivaCupTFF Hasan Doğan Milli Takımlar KampEğitim TesisleriTürkiyeFas RusyaMilli Takımımız AvrupaAvrupaDünyaMilliler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24