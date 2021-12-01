SES'ten Sağlık Bakanı Koca'ya: Maaş artışı, ayrım gözetilmeksizin tüm sağlık emekçileri için uygulansın

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Sağlık Bakan Fahrettin Koca'nın ek gösterge ve maaş artışıyla ilgili sözleriyle açıklama yaptı. Bakan Koca’nın sadece hekimlere yönelik maaş artışından bahsettiğini belirten SES “Yıllardır sözü verilen ek gösterge 3600’den başlayarak kademeli olarak 7200’e kadar tüm sağlık emekçilerine uygulansın. Hekimlere yönelik maaş artışı ayırım gözetilmeksizin tüm sağlık emekçileri için uygulansın" çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, AKP Grup Toplantısı'nın ardından; "Emeklilikle ilgili pratisyen hekimlere ek gösterge olarak 13 bindi 33 bine; diş hekimleri dahil olmak üzere uzman hekimlere 17 bindi 40 bin ek gösterge çıkmış oluyor. Pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin; bir düzenleme Meclis’te bütün vekillerin desteğini bekliyoruz. Sabit ek ödeme de genel bütçeye aktarılıyor" açıklamasını yaptı.

SES, Bakan Koca’nın açıklamalarına yazılı açıklama ile yanıt verdi. Açıklama şöyle:

"Elde edilen bu kazanım yetersizdir"

"Yıllardır tüm sağlık emekçileri için 3600-7200 arası ek gösterge talep etmekteyiz. Bakan'ın açıklamasında ek gösterge düzenlemesinin sadece hekimler ve hemşireler için yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca yoksulluk sınırının çok altında, açlık sınırınınsa biraz üzerinde maaş alan sağlık emekçilerinden sadece hekimlere yönelik maaş artışı ifade edildi. Yıllardır yürüttüğümüz mücadele sonucu elde edilen bu kazanım yetersizdir. Hekimlere uygulanacağı ifade edilen maaş artışları; mevcut ekonomik kriz, hayat pahalılığı içinde mesleğin niteliği ve iş riski hesaplandığında yetersizdir. Buna rağmen yürütülen mücadelenin ve talebin görülmesi açısından bir başlangıçtır.

"Maaş artışı ayrım gözetilmeksizin tüm sağlık emekçileri için uygulansın"

Bugün açıklanan sözlerin takipçisi olacağız. Ancak; Sağlık Bakanı'nın kaçırdığı bir nokta var. Sağlık ekip işidir. Bir düzenleme yapılacaksa ekibin her bireyi için adil bir şekilde yapılmalıdır. Ekip arasında derin uçurumlar yaratacak düzenlemeler yapılmamalıdır. İş barışını bozan bu tarz ayrımcı düzenlemeler sağlık alanındaki sorunları çözmek bir yana, daha da derinleştirmektedir. Buradan Sağlık Bakanı’na, hükümete ve TBMM’de grubu bulunan tüm siyasi partilere sesleniyoruz. Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin emekliliğe yansıyacak temel ücretleri yoksulluk sınırı üzerine çıkarılsın. Yıllardır sözü verilen ek gösterge 3600’den başlayarak kademeli olarak 7200’e kadar tüm sağlık emekçilerine uygulansın. Sağlık Bakanı’nın açıklamasında yer alan hekimlere yönelik maaş artışı ayırım gözetilmeksizin tüm sağlık emekçileri için uygulansın." (ANKA)