Ses sanatçısı Yıldız Ayhan hayatını kaybetti

TRT ses sanatçısı Yıldız Ayhan, 83 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanatçının naaşı bugün öğle namazından sonra İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

TRT sanatçısı eşi Ahmet Gazi Ayhan 30 yıl önce vefat eden Yıldız Ayhan, bir yıl önce evinde düşerek kalça kemiğini kırdı. Bir dizi ameliyat geçiren Ayhan, 12 gün önce zatürre teşhisiyle hastanede tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan Ayhan, yoğun bakım ünitesinde makineye bağlı yaşamını sürdürüyordu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk halk müziğinin nadide seslerinden Yıldız Ayhan'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yıldız Ayhan kimdir?

Yıldız Ayhan, 1938 yılında Ankara'da doğdu. 1956'da şarkıcı oldu ve Ankara Radyosu'na katıldı. Türkiye'de Kırım Tatarca şarkılarını söyleyen ilk şarkıcılardan biri olan Yıldız Ayhan, 1979 yılında İstanbul Radyosu'na geçti. 1999 yılında emekli oldu.

TRT sanatçısı eşi Ahmet Gazi Ayhan'ı 30 yıl önce kaybeden 2 kız çocuğu annesi Ayhan, geçtiğimiz yıl evinde düşerek kalça kemiğini kırmıştı. Çeşitli ameliyatlar geçiren sanatçı, geçtiğimiz mayıs ayında da önce zatürree teşhisiyle hastanede tedaviye alınmıştı. Durumu ağırlaşan Ayhan, yoğun bakım ünitesinde makineye bağlanmıştı. Ayhan, 15 Haziran günü yaşamını yitirdi.