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Ses sanatçısı Nurullah Şahinöz de KHK ile ihraç edildi

Şahinöz, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’nda görev yapıyordu

25 Aralık 2017 16:49

Olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan 695 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile  Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’nda görevli ses sanatçısı Nurullah Şahinöz de ihraç edildi. 

1981’de TRT’de stajyer ses sanatçısı olarak çalışmaya başlayan Şahinöz en son Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet sürdüren Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’nda görev yapıyordu.

Milliyet’ten Musa Kesler’in haberine göre, son kararnameyle ihraç edilen koro sanatçısı Nurullah Şahinöz, 1981 de TRT de stajyer ses sanatçısı olarak çalışmaya başladı. Şahinöz 1983’te Belediye Konservatuar İcra Heyeti’nin sınavını kazandı. Bir yıl misafir sanatçılığının ardından 1984 de devlet korosuna katıldı. 1997’den itibaren Sarkuysan Klasik Türk Müziği Korosu’nu yöneterek çok sayıda konser verdi. Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müzik Korosu’nda ses sanatçısı olan Şahinöz 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de dahil olmak üzere birçok üst düzey devlet adamının katıldığı konserlerde de yer aldı.

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