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Yaşam

Ses sanatçısı Handan Kara vefat etti

Kara, bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu

15 Nisan 2017 01:49

Ses sanatçısı Handan Kara, hayatını kaybetti

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, bir süredir sağlık sorunları yaşayan sanatçı vefat etti.

Handan Kara'nın cenazesi, yarın öğle vakti Ortaköy Dereboyu Camisi'nde kılınacak namazın ardından Ortaköy Mezarlığı'na defnedilecek.

Handan Kara kimdir?

Handan Kara, 1939'da İstanbul Bakırköy'de doğdu.

Kariyerine TRT İstanbul Radyosu'nda ses sanatçısı olarak başlayan Kara, Yeşilçam'da Türkan Şoray gibi ünlü isimlerin seslendirmesini üstlendi.

Sanatçı, 1971 ve 1972 yıllarında "Ver Allah'ım Ver" ile "İşte Deve İşte Hendek" adlı filmlerde oyuncu olarak yer aldı.

Avrupa'da ve Türkiye'de birçok konser veren Kara, kurduğu Hamburg Türk Musikisi Korosu'nu da uzun yıllar yönetti.

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